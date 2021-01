Allemagne : Helga Weyhe, libraire jusqu'à ses 98 ans, est décédée

Une figure de la librairie tire sa révérence, en Allemagne : ce 4 janvier 2021, la plus vieille libraire du pays est décédée, à l'âge vénérable de 98 ans. En décembre dernier, alors que le coronavirus forcerait bientôt les commerces allemands à fermer à nouveau leurs portes, Weyhe restait présente dans sa librairie, située dans le Land de Saxe-Anhalt, au centre du pays.

En 1871, sa famille entre en possession de la boutique : aujourd’hui, la patronne se souvient que sa sœur et elle étaient autorisées à jouer le dimanche entre les piles de livres. D’ailleurs, peu de choses ont changé depuis cette époque : née en 1922, Helga souligne que le mobilier, les étagères de bois sombre ou le plancher grincent aujourd’hui plus qu’alors.

Mais ils datent tout de même de 1880, précisait-elle avec malice en janvier 2018.

Dès 1965, elle tient seule les rênes de la librairie, et ouvre la porte aux clients six jours par semaine. En 1982, toutefois, l'ambiance de la République démocratique allemande lui pèse, et elle quitte sa boutique, profitant de ce répit pour voyager à New York et retrouver son oncle, Erhard Weyhe, dans sa... librairie.

À la chute du mur, elle retrouva évidemment sa librairie, pour plusieurs décennies encore...

Photographie : Helga Weyhe dans sa librairie, en 2016 (Sander Rorret, CC BY SA 4.0)

via Boersenblatt