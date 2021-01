Librairies : la douloureuse année Covid aurait pu être bien pire 

Le syndicat de la librairie française, s’appuyant sur les données de L’Observatoire de la librairie, fait ainsi état d’une activité en recul de 3,3 % sur cet an foiré 2020, en regard des résultats de 2019. Pour obtenir ces éléments, L’Observatoire collecte les ventes de 368 librairies représentant 390 millions € de chiffre d’affaires — un tiers de ce que réalise l’ensemble de la profession.

COVID: la seconde "réouverture" des librairies

2020, ce sont « trois mois de fermeture administrative », souligne le syndicat, malgré tout rattrapés après un afflux massif. En juin, la hausse de fréquentation était de 32 % et de 35 % en décembre. La catastrophe fut particulièrement endurée au mois d’avril, avec près de 90 % de perte de chiffre d’affaires, après un mois de mars indiquant 60 % de pertes.

L'impact plus sévère chez les grands

Évidemment, la diversité des établissements qui forment la base de L’Observatoire induit des nuances : si la moyenne nationale affiche un retrait de 3,3 %, certaines librairies ont malgré tout connu une année très faste. En l’état, « une librairie sur cinq accuse une baisse supérieure à 10 % », indique le syndicat.

Et dans le même temps, « l’effet taille est manifeste : plus le CA est important, plus l’activité se rétracte. Ainsi, les librairies de plus de 4 M€ de CA subissent une baisse moyenne de plus de 9 % ». Ainsi, les établissements réalisant entre 300.000 et 1 million € de chiffre d’affaires ont pu s’en sortir, avec une année positive. Au-delà du million d’euros, le curseur replonge dans le rouge.

COMMERCE: “Sauvons nos librairies”, un collectif d'auteurs

Quant aux achats réalisés, littérature, bande dessinée et pratique seront les grands vainqueurs de 2020. Le premier, qui représente 27 % des ventes globales, affiche 4,6 % de croissance. Pour la BD (15,9 % des ventes), c’est une hausse de 14,3 %. Enfin, pour le pratique (5,8 % des ventes), il parvient à dépasser 6,5 % de croissance — en toute logique. Durant le premier confinement, il fallait trouver comment s’occuper, les ouvrages de ce segment éditorial ont été particulièrement sollicités.

On comprend, de la même manière, que les ouvrages liés au tourisme aient fait un vol plané avec atterrissage catastrophique : certes, ils ne pèsent que pour 2 % des ventes, mais ils perdent plus d’un tiers de la valeur, avec - 33,5 %. L’autre calamité s’est abattue sur le secteur scolaire : il diminue de 18,7 %, alors qu’il pèse pour 7,3 % des ventes.

Toutes « ces contre-performances sont directement imputables à la crise sanitaire », indique le SLF. Et de conclure : « On peut également noter une baisse des achats des bibliothèques supérieure à 5 %. »

crédit photo : librairie Georges (Talence) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0