Les voeux du Syndicat des éditeurs passent des chocolats à la soupe

Voilà quelques jours, plusieurs librairies de France et de Navarre ont reçu une newsletter qui a fait froncer quelques sourcils. Émanant du média dit professionnel Livres Hebdo, elle proposait d’assister depuis son écran à « la traditionnelle cérémonie des vœux, organisée cette année en version digitale ». Mais pas de n’importe qui : le Syndicat national de l’édition, le Bureau international de l’édition française et le Cercle de la Librairie. Autrement dit, le syndicat patronal des éditeurs, le BIEF et l’association qui chapeaute quelques-uns des outils de la branche professionnelle.

Mais enfin ?

« La question que l’on se pose est de savoir comment s’articule la collaboration entre le SNE et le Cercle autour de cette rediffusion numérique des vœux », nous demande un libraire du sud de la France. Et pour cause : on peut tout demander à ActuaLitté. En revanche, les réponses sont moins nombreuses du côté de Livres Hebdo et du SNE. « J’ai reçu une newsletter émanant de LH : cela veut dire que leur base de données sert aux éditeurs membres ? », interroge un autre ?

Toutes ces questions, et bien d’autres plus légitimes encore n’auront trouvé aucune réponse ni du Syndicat des éditeurs ni de la part de nos confrères. La réalité est pourtant simple : le second a servi de prestataire technique au premier, sur des critères passablement opaques. Car, sollicités par ActuaLitté, ni le SNE ni Livres Hebdo n’ont apporté de réponses aux questions que nous faisions pourtant remonter de nombre de libraires. « Toute la logistique numérique a été déléguée à Livres Hebdo, connu pour ses services événementiels numériques : comment explique-t-on le choix de ce prestataire et comment s’est-il opéré », nous demandait-on ?

Et pour cause : comment justifier qu’un média, qu’un journal, supposément indépendant du pouvoir en place, devienne l’organe de propagation des messages patronaux ? « Avec ce que coûte Livres Hebdo aux éditeurs, on aimerait savoir si la prestation a été gracieuse », insiste un éditeur membre. « Et d’ailleurs, si elle ne l’a pas été, c’est pire encore : comment imaginer qu’un média puisse servir de prestataire technique et logistique à un syndicat patronal ? » La question mérite d’être posée : verrait-on Mediapart servir la soupe du MEDEF ? Probablement pas…

Les moyens manquent ?

Or, toute la logistique internet, les questions diffusées par emails, et la séance en visio : tout cela a bel et bien été confié par le Syndicat des éditeurs, avec l’argent des adhérents, à la publication dite professionnelle, reléguée ici au rang de prestataire technique. Est-ce à dire que le SNE n’a plus les moyens de recourir à un véritable opérateur internet ? Ou que, depuis le marasme de juin dernier, avec le ratage de l’assemblée générale accessible à tous depuis zoom, le Syndicat procède-t-il, sans appel d’offre, avec des opérateurs reconnus pour leurs compétences numériques ?

Vincent Montagne, président du SNE, juste réélu en 2020

« On sait que le SNE envisage de quitter les murs, qui sont loués au Cercle de la librairie — donc à l’organisme qui dirige Livres Hebdo et la base Electre. Plutôt que d’envisager une hausse des cotisations pour les membres », déplore un éditeur, « peut-être pourrait-on demander une diminution de loyer au Cercle, non ? » Là encore, le SNE est resté plus muet que jamais. Faut-il, à tout crin, conserver le siège du 115 boulevard Saint-Germain, où se retrouvent tout à la fois le SNE et le BIEF ? Particulièrement en des périodes de difficultés financières ? Silence radio de toutes parts.

SNE, Cercle, des circuits fermés

Et pourtant, le message diffusé aux librairies, aux journalistes, autant qu’aux éditeurs membres du SNE est le même : « À cette occasion, Denis Mollat, Président du Cercle de la Librairie et Antoine Gallimard, président du BIEF présenteront leurs vœux. Puis Vincent Montagne, Président du SNE sera en direct avec Anne-Laure Walter – Rédactrice en chef adjointe de Livres Hebdo, pour un grand entretien, suivi d’un débat avec le public. »

D'ailleurs, note un observateur, « Anne-Laure Walter était présentée comme rédactrice en chef, poste qu'occupe Fabrice Piault actuellement, dans la newsletter qu'a par la suite expédiée le SNE. L'intéressé a dû être ravi ».

Un libraire du Sud de la France résume fort à propos la situation : « S’il y avait encore besoin de preuve pour vérifier la collusion globale de l’industrie, voilà qui est fait : LH qui organise la vision des vœux du SNE, c'est de la confusion de sentiments, au plus haut niveau. »

On pourra s'inscrire à cette adresse, pour suivre le déroulé des échanges. Sans espérer y apprendre plus que ce que la triste réalité et l'indélicate maladresse de cette situation en dévoile. « Maintenant, reste à savoir si ce partenariat officialise un échange circonstanciel ou officialise une relation plus étroite entre un syndicat et un média – qui n'avait jamais, auparavant, fait obédience de la sorte. »

Rappelons que depuis 1979 « le président du Syndicat national de l’édition n’est plus président du Cercle ; les différents syndicats professionnels établissent progressivement leur siège en dehors du Cercle, qui se recentre sur ses activités commerciales ». Et ce, d'après le Cercle de la librairie, justement.

À moins que...

crédit photo : Dyadya_Lyosha CC 0