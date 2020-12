Book d’Oreille, une nouvelle voie pour le livre

Les lettres de Van Gogh par Michael Lonsdale, Robert Desnos par Ève Griliguez et Denis Lavant, Albert Camus par lui-même... À l’époque, les « livres lus » de l’éditeur Frémeaux et Associés étaient un plaisir rare, secret, presque d’initiés. Dans les rayons de la bibliothèque, les coffrets de CD édités entretenaient le plaisir de l’objet.

Depuis l’explosion d’Internet, le livre audio dématérialisé a pris toute sa place sur les plateformes. « Les Gafa comme Amazon ou Apple ont beaucoup investi et ont changé la donne », souligne Olivier Carpentier. La voix est douce, mais déterminée. Titulaire d’une maîtrise d’histoire et d’un DESS de management culturel, musicien et réalisateur, créateur de contenus, entrepreneur dans l’âme, le Lillois Olivier Carpentier s’est toujours investi dans la sphère culturelle. En 2009, avec le soutien de la bourse de la fondation Lagardère, il lance la société Book d’Oreille qui ouvre un portail web, produit des livres audio, les diffuse, et participe à des projets de création notamment avec la Fabrique à Roubaix ou les éditions de La Contre Allée.

Mais le modèle économique du livre audio est alors loin d’être un long fleuve tranquille. « Nous avons mis sept ans pour atteindre une rentabilité. Aujourd’hui, Book d’Oreille ne produit plus de livres sonores et ne participe plus à des projets de création, même si à terme ce serait un immense bonheur de retrouver cet élan. Mais il nous fallait absolument clarifier notre position pour que le métier d’audio libraire soit lisible. » Entrepreneur dans le sens le plus noble du terme, Olivier Carpentier a des valeurs bien ancrées.

« Le prix unique du livre, des achats à l’unité qui ne nécessitent pas d’abonnement à des plateformes, un achat qui n’est pas un sous-achat, un achat pour toujours que l’on peut télécharger à volonté, que l’on peut graver. Je suis aujourd’hui un libraire indépendant du livre audio. C’est une manière de faire face aux multinationales, de lutter contre la distorsion de la réalité et les modèles basés sur l’abonnement ou sur les circuits publicitaires qui passent par le biais de la gratuité. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin d’expliquer que je ne suis pas le fossoyeur de la librairie. Toute la chaîne du livre est respectée. Mon combat et le plaisir que j’éprouve sont ceux du libraire indépendant. »

Avec une pointe d’humour et un ton doux amer, Olivier Carpentier ajoute : « Nous ne sommes plus des mécréants. Cela fait deux ans que nous avons rejoint la République des lettres. » Ses coups de cœur à lui comme libraire ?

le coffret cadeau

« J’apprécie les voix comme celles de Guillaume Gallienne ou de Bernard Giraudeau dans Harry Potter, mais, dans l’idéal, je préfère la lecture d’un Denis Podalydès qui laisse toute la place à l’imaginaire du lecteur. Il y a aussi Anna Mouglalis ou Éric Herson-Macarel. Quelqu’un comme Daniel Mesguich a le génie du texte. Mais avec toute mon activité aujourd’hui, mes coups de cœur sont surtout ceux d’un papa de trois enfants. Je suis admiratif des livres audio de l’École des loisirs. »

Une solution : Bibliostream

Pour Olivier Carpentier, une autre source de développement du livre audio passe par le streaming dans les bibliothèques et dans les médiathèques. Aujourd’hui installée sur le parc d’EuraTechnologies à Lille, la société Book d’Oreille développe une nouvelle solution de prêt numérique : Bibliostream.

« Il s’agit de permettre aux bibliothèques de constituer une sélection de livres audio et de les mettre à disposition de leurs adhérents sous forme de prêt numérique », explique Olivier Carpentier. Les livres audio sélectionnés sont consultables en écoute sur les postes fixes de la bibliothèque sans aucune limitation, et les usagers peuvent les emprunter pour une lecture partout, sur ordinateur, tablette ou mobile. La période de prêt est définie par la bibliothèque elle-même.

Pour l’emprunteur, le système est d’une grande simplicité : sur l’application mobile ou dans un navigateur, il suffit de lancer la lecture. « Ainsi, le bibliothécaire n’a pas à assurer un rôle de support technique », note Olivier Carpentier.

Pour l’élaboration de Bibliostream, Book d’Oreille a bénéficié du soutien du Centre national du Livre et de Pictanovo et a eu la chance de collaborer avec le laboratoire de l’université de Lille GERiiCO qui est un pôle de recherche à vocation internationale en sciences de l’information et de la communication. Les enjeux du livre audio en bibliothèque ont été explorés à partir d’expériences menées dans les bibliothèques de Grenoble, de Lille et des Champs Libres à Rennes. Aujourd’hui, la solution technique existe et ne demande qu’à se développer.

L’autre enjeu du livre audio pour Olivier Carpentier passe par les prescripteurs du livre jeunesse et par l’entrée dans les enseignements. « Pendant la période de confinement, fin mars ou début avril, il y a eu une véritable flambée de petit bois dans les recherches de contenu. Mais par-delà l’actualité de la crise sanitaire, il y a une tendance pérenne qui se dégage. C’est la recherche de ressources éducatives dématérialisées autrement que par les écrans. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre dans cette crise sanitaire, je crois qu’il y a une prise de conscience supplémentaire de ce que peut représenter le livre audio. Ce n’est pas Netflix. Ce n’est ni un décor 3D ni un dessin animé... »

Oui, par-delà même l’enseignement et la jeunesse, le livre audio permet à tout un chacun d’éteindre l’écran et d’ouvrir l’imaginaire.

Et si, en réalité, le livre audio ramenait le lecteur aux sources de l’écriture, à l’oralité, aux articulations et aux rythmes intérieurs de l’écrivain, à cette pièce spéciale de Flaubert « le gueuloir » où les phrases mal construites oppressent la poitrine, gênent les battements du cœur, empêchent la respiration ?

La technologie n’est pas la même, mais le livre audio reste un livre dans toutes ses dimensions : une expérience intime.

Par Hervé Leroy

www.bookdoreille.com Tel : 06 15 04 23 47

https://bibliostream.fr