La “bibliothécaire d'Hollywood”, Lillian Michelson, donne son patrimoine à Internet Archive

L'histoire de la bibliothèque de Lillian Michelson remonte à 1961 : à cette époque, épouse de Harold Michelson, storyboarder, elle se porte volontaire au sein des studios Samuel Goldwyn, pour participer au travail de documentation nécessaire à la production des longs-métrages.

L'exercice est ardu, mais indispensable : à quoi ressemblait une station-service dans les années 1930 ? Et une prison du XVe siècle ? Ou encore une hutte en Sibérie ? Voilà quelques-unes des questions posées à Lillian Michelson. Bibliothécaire-documentaliste, elle est elle-même devenue une référence dans le cercle des réalisateurs du « Nouvel Hollywood », pour son expertise.

En 1969, consciente qu'elle a trouvé là sa vocation, elle rachète les collections du studio Samuel Goldwyn pour en faire sa propre bibliothèque spécialisée, la Michelson Cinema Research Library. Au fil des contrats et des tâches, cette ressource si spéciale déménage, passant de l'American Film Institute aux studios Paramount, avant d'être accueillie par American Zoetrope, la société de George Lucas et Francis Ford Coppola.

« Lillian Michelson m'a ouvert les yeux sur l'importance d'une bibliothèque de recherche pour tous les aspects de la production cinématographique. À une époque où les bibliothèques de recherche spécialisées et hébergées par les studios de cinéma étaient “cédées” ou autrement détruites, Lillian était un phare de lumière nous indiquant qu'il fallait les préserver », indique ainsi aujourd'hui Francis Ford Coppola.

La reconnaissance des réalisateurs est unanime, et pour cause, Lillian Michelson a travaillé sur Platoon, Full Metal Jacket, Good Morning Vietnam, Gremlins ou encore L'Empire du Soleil, pour ne citer que les films les plus connus. En 2015, son travail a même fait l'objet d'un documentaire, Harold and Lillian: A Hollywood Love Story.

La Michelson Cinema Research Library conserve à présent plus de 5000 livres, remontant au XIXe siècle pour certains, des périodiques, près de 30.000 photographies et plus de 3000 extraits vidéos.

À l'âge de 93 ans, et une dizaine d'années après une retraite méritée, Lillian Michelson a fait don de sa bibliothèque à la plateforme Internet Archive, qui se chargera de la numériser et de la mettre en ligne, pour qu'elle serve, sans doute, à d'autres réalisateurs et productions.

« J'espère que des millions de personnes l'utiliseront [pour rechercher des éléments sur] l'espace, l'architecture, les costumes, les villes, l'administration, les pays étrangers… les réseaux mafieux ! Les westerns ! Ce qui me fascine, c'est qu'elle soit ouverte à tout le monde ! », a souligné Lillian Michelson à l'occasion de ce don pour la postérité.

via Internet Archive, Los Angeles Times