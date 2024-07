L'apocalypse se profile à la Bibliothèque nationale de France

Une programmation musclée s’impose à Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, à Angoulême. Du 12 juin au 10 novembre, le journal Biscoto s’essaye à l’exercice difficile de l’exposition et vous propose une redécouverte de ses auteurs et personnages phares. La Cité accueillera les univers d’Émilie Clarke et Charlotte Lemaire, dans un décor particulièrement coloré, clin d’œil au style graphique original du journal et de ses auteurs.