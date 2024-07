Alain Damasio au programme de ¡Viva Villa! à la Gaité Lyrique

¡Viva Villa! a pour but d'offrir une vitrine à la création artistique contemporaine, en écho au projet de la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque, qui se veut un espace polyphonique donnant la parole à ceux et celles qui s’engagent face aux enjeux sociaux et sociétaux actuels.

Créé en 2016 par les quatre résidences françaises, ¡Viva Villa! soutient la création à travers une programmation pluridisciplinaire déployée dans toute la France. Chaque année, cet événement coproduit une dizaine de manifestations publiques, allant des expositions aux performances, en passant par des installations, des concerts et des publications, afin de mettre en avant le travail des créateurs issus de ces résidences.

En accompagnant la transition post-résidence, ¡Viva Villa! fait rayonner les œuvres et projets dans divers lieux culturels tels que les centres d’art, musées, scènes de spectacle vivant, salles de concert et festivals à travers le territoire français. Il valorise une génération d’artistes aux pratiques et parcours divers, unis par leur expérience en résidence.

Le 18 octobre 2024, à la Gaîté Lyrique, le public sera ainsi invité à découvrir une programmation riche et variée comprenant ateliers, projections en avant-première, performances et concerts. ¡Viva Villa! proposera un panorama des grandes questions contemporaines abordées dans divers domaines, tels que le spectacle vivant, l’architecture, les arts visuels et la littérature.

Parmi les rendez-vous prévus, Alain Damasio discutera avec Marie Sorbier, journaliste pour France Culture, de son dernier ouvrage La Vallée du silicium, une plongée au coeur de la Silicon Valley et de ses nouveaux gourous.



SMITH, artiste-chercheur, et Marie NDiaye, autrice, reviendront sur leur traversée des États-Unis entre littérature, cinéma, performance et installation. Aussi, Céline Curiol, écrivaine, présentera une création sonore titrée Histoire d’amour avec un végétal.

