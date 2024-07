La Suisse et ses 4 langues au programme du festival de Morges

De nombreuses rencontres mettront en dialogue des auteurs francophones, germanophones, italophones et romands. Lukas Bärfuss échangera avec Fanny Desarzens sur le thème de l’héritage ; l'écrivain bernois Pedro Lenz discutera avec Bernard Comment de l’importance de l’interculturalité et de la migration en Suisse. Tasha Rumley et Cătălin Dorian Florescu, Zurichois d'origine roumaine, partageront des sagas familiales à travers différentes époques et continents.

Le co-président Joseph Incardona conversera avec Lou Lepori, auteur, traducteur et metteur en scène tessinois, autour des « corps rompus ». Francesco Micieli et Tom Tirabosco aborderont la relation à l’environnement, tandis que Blaise Hofmann, Anouk Hutmacher et Lorrain Voisard débattront d’écologie et du rapport à la terre.

Les plumes romandes en vogue ces derniers mois et pour la rentrée seront également bien représentées. Romans, polars, poésie, essais, tous les genres et styles seront présents à Morges. Matthieu Mégevand abordera le thème de la résilience ; Daniel de Roulet, ancien marathonien, parlera de son œuvre riche et engagée. Sonia Baechler et Catherine Rolland discuteront du corps, du sport et de la compétition.

Pascale Kramer se penchera sur la question du consentement, tandis que Maïtena Biraben abordera l’invisibilisation des femmes de plus de 45 ans. Lolvé Tillmanns et Marlène Charine discuteront de la violence et de ses origines, et Marc Agron traitera avec humour des notions d’identité et de célébrité. Richard Werly analysera la France vue de l’étranger.

De la poésie et de la littérature jeunesse suisse

Un bel échange poétique réunira Pierrine Poget et Matthieu Corpataux. Louise Bonsack, nouvelle voix à découvrir, présentera son roman de science-fiction. Hélène Jacobé emmènera le public sur les pas d’une femme au destin exceptionnel dans la Chine de la fin du XIXe siècle. Thierry Lenoir partagera les récits sacrés qui l’aident à vivre, au Temple de Morges.

Le poète rhéto-roman Jachen Andry, Prix suisse de littérature 2023, et sa traductrice Aline Delacrétaz feront entendre les poèmes de son recueil en quatre langues. Pour la première fois, Le livre sur les quais s’associe à l’Institut littéraire suisse et au Réseau suisse des festivals de littérature pour une lecture plurilingue par les étudiant·e·s de l’Institut littéraire suisse. « L’ailleurs // Woanders » est une performance littéraire basée sur les textes de la nouvelle édition de la revue annuelle La Liesette.

Reto Crameri, finaliste du Prix suisse du livre jeunesse, dialoguera avec la lauréate Fanny Dreyer. Le Tessinois Tito Moccia animera un atelier « dessine ton rêve » inspiré de ses albums Astor et Pavonia (Antipodes). Victoria Giorgini explorera l’humour en littérature jeunesse et proposera un atelier théâtral intergénérationnel pour imaginer des récits amusants.

Olivier May expliquera comment écrire un roman historique illustré, et Christine Pompéï reviendra pour une rencontre autour des enquêtes de son héroïne Maëlys. Philippine de Gréa conduira son public dans le petit train touristique pour un tour du vignoble. Anaïs Krebs proposera une balade dessinée dans le parc de l’Indépendance, mêlant botanique et créatures magiques. En plus de ces événements, les visiteurs pourront rencontrer en dédicace Maëlle Desard, Natacha Farquet, Thomas Grand, Caroline Stevan, Adrienne Barman et Cédric Cassimo.

La Suisse et sa pluralité linguistique

Des lectures et performances mettront en valeur la musicalité et la beauté des lettres suisses dans toutes ses langues. Cette année, le musicien Stéphane Blok et la comédienne Julie Meyer accompagneront Pedro Lenz, Pascale Kramer, Walter Rosselli et Olimpia De Girolamo pour une lecture musicale et multilingue. Ariane Koch proposera une performance littéraire et musicale adaptée de son roman L’Hôte (Robert Laffont), avec son traducteur Benjamin Pécoud et la musicienne Nadja Zela.

La traduction sera de manière générale mise à l'honneur cette année. Partenaire historique du Livre sur les quais, le Centre de traduction littéraire de Lausanne a préparé un programme riche autour des enjeux de traduction. Walter Rosselli mènera un atelier de traduction multilingue ; l’incontournable Peter Stamm, qui publie L’Heure Bleue (Bourgois), dialoguera en croisière avec son traducteur Pierre Deshusses.

Celui-ci participera également, avec Camille Luscher, Lucie Tardin et Walter Rosselli, à une table ronde sur la traduction en Suisse. Le Prix Viceversa 2024 pour la traduction littéraire sera remis à Camille Logoz durant le festival. Le public pourra aussi rencontrer les traducteurs des ouvrages des invités : Pierre Deshusses, Aline Delacrétaz, Lionel Felchlin, Barbara Fontaine, Nathalie Kherli, Elisabeth Landes, Benjamin Pécoud, Daniel Rothenbüler, Lucie Tardin, et Christian Viredaz.

Zoé : près de cinquante ans d’édition

Fondées en 1975 dans le sillage des contre-cultures des années soixante, les éditions Zoé fêteront l’an prochain leurs 50 ans. Un pré-anniversaire sur les quais mettra à l’honneur une dizaine de plumes locales et internationales. Gabriella Zalapì parlera de la figure paternelle et Katja Schönherr de la figure maternelle ; Catherine Lovey évoquera les silences qui nous relient avec Antoine Choplin ; et Colombe Boncenne explorera les méandres de la création littéraire.

Catherine Safonoff discutera de la mélodie du temps qui passe avec Claudie Hunzinger ; Michel Layaz abordera les différentes formes de famille avec Fabrice Melquiot. Romesh Gunesekera plongera le public dans l’histoire du Sri Lanka et la fragilité du monde.

Caroline Coutau, directrice éditoriale de la maison, témoignera avec les auteurs Blaise Hofmann, Bruno Pellegrino et l’autrice Elisa Shua Dusapin (en vidéo) de ce qui fait la force et la qualité de la maison. Tous feront entendre une littérature plurielle, souple, affranchie des modes, accueillant l’oralité et cherchant la tonalité de sa voix intérieure.

Le programme complet sera dévoilé le 5 août prochain avec l’ouverture de la billetterie et des inscriptions aux ateliers. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'événement.