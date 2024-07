Partir en livre : quelque 300 000 enfants à la rencontre de lectures

Engagé depuis 10 ans pour renforcer le goût de la lecture auprès du jeune public, Partir en Livre a mis à l’honneur le lien entre sport et littérature à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Comme le sport, la lecture est un enjeu de citoyenneté, d’émancipation et de plaisir.

Grand rendez-vous estival incontournable de la lecture, la 10e édition de Partir en Livre a été accueillie par 2 000 communes et plus de 6 200 événements (soit 55% de plus qu’en 2021), gratuits et ouverts à tous, organisés en France métropolitaine et ultramarine, confirmant ainsi l’implantation du festival sur l’ensemble des territoires.

Le public a pu assister, dans toute la France, à des lectures, des ateliers, des jeux et des défis, des spectacles et des performances, des rencontres avec plus de 700 auteurs et illustrateurs dans les lieux labellisés, et bien plus encore dans les 3 500 lieux partenairescomme les bibliothèques et les librairies hors les murs, sur la plage ou au pied des immeubles.

L’illustrateur Claude Ponti nous a fait l’honneur de dessiner l’affiche anniversaire du festival et la thématique sportive a été incarnée par le célèbre footballeur Dominique Rocheteau, notre parrain cette année, ainsi que les auteurs et autrices du recueil de nouvelles spécialement créé pour cette édition.

Pour la 5e année consécutive, le Livrodrome, parc d'attractions littéraires itinérant, aura marqué le festival en faisant escale dans pas moins de 10 villes de France : Ermont (11 juin), Saint-Germain-en-Laye (14 juin), Lille (18 et 19 juin), Villers-Cotterêts (21 juin), Florange (25 juin), Belfort (27 juin), Lons-le-Saunier (28 juin), Angers (4 juillet), Marseille (9 juillet) et Montélimar (11 juillet).

Cette déclinaison du festival sous diverses initiatives originales et variées a été rendue possible grâce à une très large mobilisation des nombreux acteurs locaux et organisateurs (354 librairies, 1 462 bibliothèques, 112 éditeurs, 155 centres sociaux, 171 établissements scolaires…) et l’engagement des 30 partenaires nationaux (médias, entreprises et groupes privés, professionnels du livre, associations, fondations et institutions), qui ont contribué au succès du festival.

« Le Centre national du livre les remercie chaleureusement, et tout particulièrement les bibliothécaires et libraires toujours mobilisés pour conquérir de nouveaux lecteurs », indique l'établissement dans un communiqué.

L’année prochaine, Partir en Livre entamera une nouvelle décennie d’engagement en faveur du plaisir de lire. C’est autour du thème « Les animaux et nous » que le festival renouvellera, du 18 juin au 20 juillet 2025, sa promesse de mettre un livre dans les mains de chaque enfant ou adolescent.

Crédits photo : Le Petit Ney © DR