La littérature jeunesse, dans toutes les langues : une journée d'étude

Charles Baudelaire, renommé pour Les Fleurs du Mal, ou dans une moindre mesure Les petits poèmes en prose, est aussi l'un des critiques d'art les plus influents de son époque. Ses critiques des Salons de 1845, 1846 et 1859, ainsi que de l'Exposition universelle de 1855, et ses écrits sur des artistes comme Eugène Delacroix et Constantin Guys, demeurent essentiels à la critique d'art et à la conception moderne de l'esthétique.