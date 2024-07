Jacques Prévert : 70 ans de création célébrés au Musée de Montmartre 

L’œuvre de Jacques Prévert a marqué le XXe siècle et traversé les générations. Par son imagination foisonnante et sa créativité débordante, il a donné vie à une œuvre unique, empreinte de magie et pleine d’humanité.

À la fois parolier de Barbara et d’Yves Montand, scénariste et dialoguiste pour Les Enfants du paradis de Marcel Carné, poète célébré et connu pour son œuvre Paroles (Gallimard, 2006), il a également dédié une part importante de sa vie aux arts visuels. Il crée ainsi des planches de scénarios illustrées, collaborant avec des peintres, sculpteurs et photographes, réalise des collages surréalistes, et donne vie aux Éphémérides...

Ces créations, bien plus nombreuses et révélatrices de son génie artistique libre et polyvalent, ont souvent été éclipsées par la popularité de ses écrits. « Jacques Prévert, rêveur d’images » propose une redécouverte de son œuvre séquencée en quatre partie, sous la direction d’Eugénie Bachelot-Prévert, petite-fille et unique ayant droit de Jacques Prévert, et Alice S. Legé, responsable de la conservation du Musée de Montmartre.

La face immergée de Jacques Prévert

Prenez part à la première partie de l’exposition, intitulée « Une vie arborescente ». Cette balade invite à découvrir la biographie de Jacques Prévert, et montre combien l’enfance et le mouvement surréaliste ont façonné l’auteur, et nourri son univers créatif.

Puis, découvrez « Jacques Prévert au pays des peintres », à travers une présentation des plus belles collaborations artistiques de l’artiste avec Picasso, Miro, Calder, Ernst, Braque ou Chagall. Ces œuvres précieuses témoignent de son amour du dialogue entre les arts et de l’importance des interactions et des amitiés dans son parcours.

« Collages : le manège des images » présente un ensemble varié d’œuvres de Prévert. Ses collages surréalistes, à la fois poétiques et ironiques, révèlent une liberté artistique et une inventivité sans bornes. De fait, Prévert composait ses œuvres en mêlant des images colorées de son enfance à un vaste univers d’images populaires, telles que des chromos, lithographies, gravures, cartes postales et photographies d’amis.

Jacques Prévert, Portrait de Janine, vers 1943 © Adagp, Paris

Enfin, « Le temps et l’espace » expose les Éphémérides de l’artiste, dont Matisse disait qu’il était « l’ami intime des fleurs vivantes ». L’artiste y dessinait des fleurs colorées, notait les jours de la semaine et ses divers rendez-vous. Ces pages capturent la beauté du quotidien et transforment les moments fugaces en poésie.

Le parcours s’achève « Chez Jacques Prévert », dans l’intimité de l’artiste, avec la présentation de son bureau de la Cité Véron, pour la première fois hors les murs. Ce lieu de création est à l’image de Prévert, rêveur d’images et magicien des mots.

Crédits image : © Adagp / Musée de Montmartre