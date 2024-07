Le Salon des livres féministes fait son grand retour à Paris

« Nous souhaitons valoriser la pensée féministe dans la littérature à travers les livres, mais aussi de rendre plus visible la place des femmes autrices sans négliger la dimension d’éducation populaire et la dimension intergénérationnelle », souligne Carine Delahaie, directrice du salon Délivrées ! et rédactrice en chef de Clara magazine.

Les premiers temps forts de l’événement s’annoncent particulièrement riches et diversifiés. Dès le vendredi soir, l’Espace des Blancs Manteaux se métamorphosera en cinéma à 18h avec la projection du film Thelma & Louise de Ridley Scott, un grand classique du cinéma américain célébrant l’émancipation féminine et l’empowerment. Cette projection sera suivie d’un débat animé par Catherine Faye et Marine Sanclemente, autrices de À la vie à la mort - Sur la route avec Thelma et Louise (Paulsen, 2024), puis d’un concert rock.

De nombreuses rencontres et masterclass sont prévues, invitant des personnalités telles que Giulia Foïs, Rachida Brakni, Élise Thiébaut, Eva Darlan, Chalah Chafik, Camille Froidevaux-Metterie, Christine Bard et Mary-Laine Patou-Matisse.

Les tables rondes seront consacrées à des thématiques cruciales de la lutte féministe, comme les violences dans le sport, avant célébrer la prise de parole et la mobilisation des actrices, réalisatrices et créatrices dans le cinéma. Édouard Durand, ancien président de la Ciivise, organisera une table ronde à ce sujet, avec des écrivaines et réalisatrices venues pour l’occasion.

Enfin, une programmation documentaire accueillera Bouchera Azzouz et Daniel Kupferstein, documentaristes, pour enrichir les débats et les réflexions.

L'année dernière, 40 auteurs et autrices ont honoré le Festival de leur présence, prenant part à 35 rencontres et tables rondes, réunissant quelque 2000 personnes.

Clara magazine, moteur du salon

Magazine indépendant depuis sa création, Clara magazine se positionne comme un journal de la pensée féministe. Depuis plus de 30 ans, il s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes, explorant librement les rapports sociaux de sexe et de genre.

Chaque publication de Clara magazine a pour objectif d’offrir une réflexion sur les rapports de domination qui marquent notre société. Le magazine donne la parole à celles qui ne l’expriment pas spontanément, à celles que l’on réduit au silence et à celles que l’on rend invisibles.

L'ensemble de la programmation est à retrouver prochainement en cliquant ici.

Crédits image : © Cécile Le Trung / Clara magazine