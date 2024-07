Des pages avant la plage : un premier salon littéraire à Saint-Germain

Imaginé par Carole Fernandez, ce premier Salon du livre gratuit et ouvert à tous a accueilli un public conquis et enthousiaste sur ces deux journées placées sous le signe de la littérature, la fête et la bonne humeur.

Avec la participation d'auteurs de renom et de nouveaux talents, d’écrivains de fiction et de non-fiction, également heureux de dédicacer leurs opus et d’emboîter ainsi le pas de leurs illustres prédécesseurs. Les grandes institutions germanopratines partenaires telles que Les Deux Magots, Castel, la brasserie Lipp, la librairie l'Écume des pages ou encore l’hôtel Bel Ami, ont été eux aussi charmés de ce premier rendez-vous.

Et tout autant de s’installer dans cet événement annuel prestigieux et pérenne, à l’instar d’autres partenaires comme le groupe Vivendi ou la Fondation Jan Michalski.

« Des pages avant la plage », un rendez-vous littéraire déjà incontournable et qui scelle avec les auteurs mythiques du quartier — Vian, Beauvoir, Sartre, Camus et tant d’autres — une continuité symbolique et héréditaire au sein de l’antre de la littérature, à Saint-Germain-des- Prés.

En bas, de gauche à droite : Danielle Gain, Alice T aglioni, Annick Cojean, Stéphanie des Horts, Gaël T chakaloff, Emma Becker , Maureen Dor, Douglas Kennedy -

Au milieu, de gauche à droite : Christine Kelly, Nathalie Rykiel, François Molins, Claire Deya, Hervé Le Tellier, Léa Chauvel-Lévy, Nicolas d’Estienne d’Orves, Joseph Macé-Scaron, Éric Naulleau, Carole Fernandez - En haut, de gauche à droite : Christophe Galfard, Thomas Schlesser, Xavier de Moulins, Arthur Dreyfus, François-Régis de Guenyveau, Charles Dantzig.

Crédits photos : © Pascal Rostain