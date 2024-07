Troyes : un Salon du Livre pour la Jeunesse plein d'humour

Parmi les quarante invités, les visiteurs pourront rencontrer des auteurs phares comme Gilles Bachelet, Ella Charbon et Colas Gutman, ainsi que des auteurs émergents tels qu’Anne Langlois et Violette Vaisse. Fabien Arca, auteur de théâtre, Elsa Brants, mangaka, et Laura Lion, illustratrice, seront également présents.

Elisa Géhin, ancienne résidente, signe l’affiche de l’événement, apportant sa vision humoristique du livre. Le Salon s’ouvre également à la création internationale avec des invités de renom tels que Catharina Valckx (Pays-Bas), Gosia Herba (Pologne), et Jane Massey (Angleterre).

Les Journées professionnelles destinées aux bibliothécaires, professeurs et centres de loisirs se dérouleront les 10 et 11 octobre. Avec une nouveauté cette année : une formation en médiation pour les auteurs et illustrateurs.

Le vendredi 11 octobre, une soirée spéciale pour adolescents et adultes aura lieu de 19h à 22h avec avant-premières, dédicaces, jeux et animations.

Trois expositions sont particulièrement mise en avant par l'événement : « 1, 2, 3, banquise » de Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau, conçue par la Galerie Robillard ; une restitution de la résidence de Magali Attiogbé à la Médiathèque Jacques Chirac ; et l'adaptation du « Roi honnête » de Kim Froissant et Théophile Sutter, lauréat du Prix Chrétien de Troyes 2023.

Enfin, les trois Prix Littéraires du Salon – le Prix des Enfants, le Prix Chrétien de Troyes et le Prix BD de l'Aube, Prix Tibet – seront remis le vendredi 11 octobre à 14h30. Les lauréats seront annoncés lors de la conférence de presse fin septembre à la Médiathèque de Troyes.

Pour plus d'informations, consultez le site du Salon.