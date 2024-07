Paul Watson, l'homme qui murmurait trop à l'oreille des baleines

Guy Jouvet est mort le jeudi 18 juillet à Fontaine-lès-Dijon, à l’âge de quatre-vingt-huit ans, nous apprend Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot des Éditions Tristram. Ces derniers évoquent un « extraordinaire traducteur et commentateur de l’œuvre de Laurence Sterne (1713-1768), nous lui devons l’une de nos plus grandes aventures éditoriales, et assurément la plus mémorable ».