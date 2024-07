Françoise Bourdin : redécouvrir son tout premier roman, Les Soleils mouillés

Françoise Bourdin, baudelairienne ? En empruntant un vers du poème L'invitation au voyage, ce tout premier roman paru alors qu’elle n’avait même pas 18 ans et, depuis sa première édition il y a plus de 50 ans, était oublié par la maison Julliard. Ce titre, le roman le doit à la première strophe du célèbre texte :

Mon enfant, ma sœur,

Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble !

Aimer à loisir,

Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble !

Les soleils mouillés

De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes

Si mystérieux

De tes traîtres yeux,

Brillant à travers leurs larmes.

Laquelle, se poursuit d'ailleurs avec ce splendide distique : « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté. » Un clin d'oeil, peut-être, à ce texte, qui raconte l'histoire personnelle et authentique d’une jeune femme dont la précocité littéraire laissait présager l’auteur à venir.

« Une œuvre écrite et publiée avant ses 20 ans, qui laisse déjà entrevoir l'immense romancière qu'elle deviendra. Un texte largement autobiographique qui raconte un amour tragique, et qui met si bien en scène les "années Sagan", le milieu des courses hippiques et les rêves d'une jeune fille éprise de vitesse et de liberté », indique Céline Thoulouze, directrice générale de Récamier. Et de remercier les filles de la romancière, Frédérique et Fabienne, qui ont « confié ce texte, afin de faire vivre encore l'esprit de leur mère ».

Françoise Bourdin, née en 1952 à Paris et décédée en décembre 2022, a grandi dans l'univers enchanteur du spectacle, étant fille d’artistes lyriques. Au cours de sa carrière, elle a publié près de cinquante livres, affirmant qu’elle écrit « des histoires qui nous ressemblent ».

Connue pour sa générosité et son engagement envers les enjeux de notre époque, elle est devenue une autrice emblématique pour toutes les générations. Françoise Bourdin figure parmi les écrivains les plus vendus en France. Ses œuvres, traduites en douze langues, ont souvent été adaptées à la télévision.

Une femme, un homme

Frédérique est pleine de fougue et passionnée de course hippique. À 17 ans, elle prend la décision de fuir la relation fusionnelle mais compliquée qu’elle vit avec son premier amour. Arrivée à Londres, elle tombe sous le charme d’un jeune Lord brillant et au caractère rassurant qui lui ouvre les portes de l’aristocratie anglaise. Ils se marient quelques mois plus tard.

Quatre ans s’écoulent, Frédérique mène avec le bel Anglais une vie certes agréable, mais sans saveur, sans frisson, sans passion. Lassée de ce quotidien terne, la France, l’aventure et les champs de course lui manquent. La nostalgie l’emporte et, de retour à Paris, elle revoit son premier amour, Joël, devenu jockey. Alors qu’elle pensait l’avoir oublié, Frédérique revit à son contact et retrouve la flamme qui l’animait autrefois.

On peut sacrifier son passé, le renier ou le détester, mais on ne peut pas l'effacer. Envahie d’étranges sensations, elle provoquera les rencontres avec le jockey et joue un jeu de plus en plus dangereux, jusqu’au drame...

La douche écossaise

« J’ai toujours aimé écrire, des petites nouvelles, des poèmes. Et à 16 ans, un grand drame, mon premier amour s’est tué à cheval devant moi », racontait-elle à ActuaLitté à l’occasion d’un podcast. Et de nous dévoiler cette première rencontre avec l’industrie du livre et Marcel Jullian, l’éditeur qui la fit signer chez Julliard. « Il m’a signé mon contrat en disant : “Je n’aime pas trop ce livre, mais par ailleurs, je suis sûr que vous écrirez bien, alors je préfère vous avoir chez moi.” C’était un peu la douche écossaise », se souvient-elle en riant.

Très différent des livres qu’elle publiera par la suite, Les Soleils mouillés nous emporte dans le milieu de la course hippique que Françoise Bourdin affectionnait tant. L’histoire d’une jeune femme inarrêtable, s’accrochant à ses rêves et sa liberté, peu importe le prix à payer. Et qui dévoile également toute sa dimension émotionnelle — dans une écriture que l’on rapprochera sans peine de celle de Sagan.

Une jeune femme désœuvrée, mais qui aime la vie, la vitesse, et quelques autres choses grisantes, prise dans un carcan dont ce jockey la sortira. L’ouvrage sortira enrichi d’une nouvelle et d’un cahier de photos d’archives inédites.

Il aura par ailleurs fallu supprimer les versions numériques exploitées par PheniXX dans la cadre de la commercialisation des œuvres indisponibles (le tristement célèbre projet ReLIRE, dont même François Bourdin fut victime). Si l’on tombe encore sur des reliquats, Récamier proposera bien sa propre version ebook.

