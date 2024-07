Un livre phénomène de la “Killer Romance” bientôt adapté

Bestseller de l'autre côté de l'Atlantique, Butcher & Blackbird a connu un succès fulgurant sur BookTok, la communauté TikTok dédiée aux livres. Il se serait en tout écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans 18 pays, et son autrice, la Canadienne Brynne Weaver, aurait dernièrement signé un contrat à sept chiffres pour sa prochaine trilogie de Dark Romance.

Publié en France en mai dernier, le premier volet de The ruinous love s'est vendu à près de 5000 exemplaires (source : Edistat).

Chaque tueur a besoin d'un allié. Chaque jeu doit avoir un gagnant. Lorsque Sloane et Rowan, tous deux meurtriers et rivaux, se rencontrent par hasard, une amitié improbable se forme entre ces âmes perdues – ils partagent une prédilection particulière pour cibler d'autres serial killers. Des petites villes de Virginie-Occidentale à la Californie chic, en passant par le centre de Boston et le Texas rural, ces deux chasseurs s'engagent dans une compétition annuelle macabre et sanglante, affrontant les monstres les plus dangereux du pays.

Cependant, à mesure que leur relation évolue, ils réalisent que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés derrière eux ne sont jamais loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Sloane et Rowan réussiront-ils à échapper à leur jeu mortel ? Ou ont-ils finalement trouvé un adversaire à leur mesure ?

- Résumé de Butcher & Blackbird