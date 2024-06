Confessions d'un tableau vénitien et aventures baroques

C’était un délicieux plaisir d’entrer dans leur intimité. Mais lorsque j’eus le bonheur de rencontrer Sposalizio et de l’accueillir chez moi, cette amitié est devenue exclusive et plus importante encore. C’est un tableau de l’atelier du Tintoret, figurant Le Mariage de la Vierge et auquel contribua aux côtés du maître l’un de ses élèves flamands.

Peinture étrange, fascinante, tourbillon de couleurs vénitiennes et ballet de cinquante personnages, conçue au début des années 1550, et qui, près de cinq siècles plus tard, recèle encore mystères et interrogations. Par exemple, elle porte une signature apocryphe, la donnant malicieusement au Garofalo, le « Raphaël ferrarais ». Elle fit aussi partie de l’immense collection du Cardinal Fesch.

J’ai ainsi souhaité rendre la parole à mon cher Sposalizio doté de pouvoirs étonnants et qui en connaît plus long sur l’humanité que les humains, sur lesquels il porte un regard caustique et sans concession. Dans un premier récit (Le Miroir de Venise) dont je ne fus que le scribe, il raconta d’abord les circonstances de sa naissance dans l’atelier du maître de la Couleur, puis son voyage chaotique et passionnant de la Lagune à Ferrare, en passant par Bergame, de commanditaire et de collectionneur en maquignon, pris au cœur d’une conspiration.

Puis il me proposa de m’embarquer pour Naples, au XVII° siècle, dans cette ville extraordinaire par les richesses artistiques et les paysages naturels, à une époque où elle flamboyait comme le baroque dont elle était l’étendard. J’eus, à cette occasion, l’insigne honneur de rencontrer Artemisia Gentileschi, femme exceptionnelle dont le tempérament et le destin me séduisirent, tels ses combats pour faire condamner son violeur à Rome devant une Papauté hostile, puis pour faire reconnaître partout ses talents de peintre, dans un milieu alors phagocyté par les hommes. Je fus ainsi et reste amoureux de la somptueuse et ombrageuse Artemisia, telle qu’elle fut croquée par son ami Simon Vouet.

J’ai donc pris sous la dictée de mon ami Sposalizio un autre récit, deuxième épisode de ses aventures picaresques, qui se déroule de 1630 à 1656, et dont Artemisia se trouve être la protagoniste principale. Ce quart de siècle est marqué par des événements aussi importants que la plus puissante éruption du Vésuve (1631) depuis Pompéi, la révolte de Masaniello (1647), présage de la Révolution française, enfin la Grande peste de 1656 qui anéantit les deux tiers de la population de la deuxième ville d’Europe.

Je vous livre tel quel ce récit dont m’a gratifié Sposalizio et qu’il intitula La Chartreuse de Naples en hommage au monastère des Chartreux, le plus bel écrin du baroque napolitain qui domine la ville de sa blancheur immaculée.

François de Bernard

François de Bernard, consultant, philosophe et essayiste, s'oriente désormais vers la littérature et l'histoire de l'art. Il se passionne particulièrement pour le dessin et la peinture italienne et française, du début de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Son précédent ouvrage Le Miroir de Venise, qui explore les péripéties du Mariage de la vierge, a été publié en 2021 par les éditions Héloïse d’Ormesson.

Crédits photo : Éditions Héloïse d’Ormesson