Paul Eluard, Didier Daeninckx et Bruno Pilorget pour sauver les vacances

Pour son 21e Été des Bouquins solidaires, Rue du Monde entend toujours promouvoir la lecture parmi les jeunes défavorisés. Depuis le lancement de cette initiative il y a 21 ans, la maison d'édition indépendante a réussi à distribuer plus de 100.000 livres.

Cet été, 5000 enfants participant à la « Journée des oubliés des vacances » organisée par le Secours populaire français recevront chacun un livre de notre collection lors d'un événement spécial à Deauville le 21 août. Sur la plage, chacun aura l'opportunité de choisir un livre à emporter chez lui. Cette action est rendue possible notamment grâce au soutien continu des libraires et à l'engagement des centaines de bénévoles du Secours populaire qui facilitent cette journée au bord de la mer.

Pour chaque deux livres achetés de notre sélection spéciale, Rue du Monde s'engage à offrir un livre à un enfant privé de vacances, enrichissant ainsi ses vacances de découvertes et d'émotions que seul un livre peut offrir.

"J'écris ton nom..."

Pour commémorer les 80 ans du Débarquement et de la Libération, Rue du Monde présente une édition spéciale du poème emblématique Liberté de Paul Eluard. Cette œuvre, diffusée clandestinement dès 1942, est aujourd'hui reconnue comme un pilier de la poésie mondiale. Elle a influencé tant la musique de Francis Poulenc que la lecture contemporaine par JoeyStarr.

Dans cette édition disponible en librairie dès le 1er mai 2024, le texte de Liberté se déploie page après page, enrichi par les œuvres de 15 illustres artistes de l'illustration venant de divers horizons, tels que l'Iran, l'Espagne, ou Taiwan. Le poème, profondément ancré dans l'esprit de la Résistance contre le nazisme, transcende son contexte historique pour célébrer une aspiration universelle à la liberté, comme l'évoque le refrain récurrent du poème : « J'écris ton nom... », qui symbolise notre quête commune de liberté.

Un livre illustré où on découvre sa vision unique de la liberté. Chaque illustration entend former un tableau global. Parmi les contributions, celle d'une jeune artiste iranienne se distingue, illustrée par Noushin Sadeghian, dont le travail a été reconnu lors des sélections de Bologne en 2023 et 2024. Une autre double-page, illustrée par Marc Majewski, ajoute à la richesse visuelle de l'ouvrage, comme l'apport de talents picturaux comme Martin Jarrie, Nathalie Novi, Laurent Corvaisier, ou encore Aurélia Fronty.

L'album se clôt sur huit pages documentaires qui explorent la vie de Paul Éluard et la remarquable histoire du poème. Originellement écrit pour une bien-aimée, ce poème est devenu un symbole universel de résistance. Publié clandestinement, il a été parachuté par l'aviation britannique sur différentes villes et maquis pendant la guerre. Le manuscrit original du poème est par ailleurs reproduit dans le livre, offrant ainsi une connexion tangible avec son histoire.

Les deux autres livres proviennent de la nouvelle série de Rue du Monde, Le Musée Secret de Sami et Lola, écrite par Didier Daeninckx.

Cette série introduit des romans courts pour les enfants de 8 à 10 ans, centrés sur des moments clés ou des événements historiques. À travers leurs enquêtes, basées sur la découverte d'objets anciens et de témoignages du passé, Sami et Lola construisent peu à peu leur musée historique secret.

Dans Le garçon aux dents sculptées, le premier tome de la série signée Didier Daeninckx et Bruno Pilorget, Sami et Lola doivent mener une enquête sur la colonisation. Les deux enfants découvrent un petit arc, qui se révèle avoir été fabriqué par Geronimo lui-même, lorsqu'il était contraint de vendre des objets pour subsister à la fin de sa vie. Leur exploration les amène également à trouver une photo et une médaille liées à l'esclavage, et une vieille dame les aide à en comprendre la signification. Ainsi commence le secret de Sami et Lola...

Dans le deuxième volume, La vieille dame, le chat volant et le Débarquement, Sami et Lola tombent sur un vieux cartable contenant un cahier de poèmes énigmatiques évoquant un « chat qui vole par-dessus l'église » et une « truite qui mange une sauterelle ». Ils découvrent également d'étranges clous. À la maison de retraite, une ancienne résistante leur révèle la nature des messages secrets codés utilisés pendant la guerre et son rôle dans le sabotage des véhicules allemands après le Débarquement, en crevant leurs pneus.

Didier Daeninckx, né en 1957 à Vannes, est un auteur prolifique de romans noirs. Il s'est également illustré dans l'écriture de textes pour la jeunesse, de nouvelles et de scénarios. Chez Rue du monde, il a publié une dizaine de livres.

Bruno Pilorget, quant à lui, est un illustrateur et carnettiste passionné de voyages. Il a collaboré avec des institutions telles que le Musée du quai Branly et divers organismes liés au patrimoine breton. Pilorget partage son travail avec le public dans les écoles et à l'international. Il a également réalisé dix ouvrages pour Rue du monde.

