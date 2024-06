Un regard neuf sur les luttes féministes, venu du Brésil

La littérature brésilienne se résume en France à quelques noms emblématiques, parmi lesquels Jorge Amado, Vinicius de Moraes, le chanteur devenu auteur Chico Buarque, plus récemment le finaliste de l'International Booker Prize 2024, Itamar Vieira Junior. Une nouvelle voix du pays tant aimé de Claude Levy-Strauss s'ajoute à cette belle liste : Angélica Lopes.

La Malédiction des Flores, qui lui a apporté « beaucoup de joie lors de l'écriture », est paru au Brésil il y a environ un an et demi : « Avant la publication de l'édition brésilienne, il avait déjà été vendu en Italie. Au cours de cette dernière année, les droits ont également été vendus pour le Portugal, les États-Unis, la Pologne, la Roumanie, et peut-être bientôt la Corée », raconte la romancière. Et donc la France.

Un siècle de condition féminine

Un intérêt international pour un roman qui se déroule en partie au début du XXe siècle, dans l'État rural du Pernambouc. Il suit un groupe de dentellières dans une société particulièrement oppressante pour les femmes. L'un des personnages principaux est victime d’un mariage forcé et d’un mari très violent. Elles développent alors un code secret pour communiquer à travers la dentelle...

« Cette idée m'est venue en observant comment les peuples opprimés ont eu souvent recours à des moyens de communication voilée pour éviter les punitions. Une situation analogue à celles des femmes dans une société patriarcale et machiste », décrit Angélica Lopes.

Pour aborder la condition féminine, elle s'appuie sur deux temporalités : le début du XXe siècle et le début des années 2010. À Rio de Janeiro, la tante d'Alice lui offre un voile de dentelle. En tant que militante féministe, elle voit dans cet héritage familial le symbole de l'oppression patriarcale. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette pièce d'art délicate cache en elle une histoire de violence et de combat pour la liberté qui s'est déroulée un siècle auparavant...

Angelica Lopes © Bénédicte Roscot.

« Mon objectif a été de montrer l'évolution de la condition des femmes au Brésil et de la lutte féministe », décrit Angélica Lopes, et d'ajouter : « Ce sujet me touche profondément, surtout en constatant que, même récemment pendant la pandémie, il y a eu une augmentation des violences envers les femmes et des féminicides. Cela souligne combien d'améliorations sont encore nécessaires dans ce domaine. »

Sa grand-mère est elle-même née dans la campagne du Pernambouc : « Bien que née en milieu urbain, j'ai toujours ressenti un lien affectif fort avec ces régions rurales. Cette connexion personnelle m'a toujours poussée à vouloir écrire sur ces endroits éloignés où la loi peine à s'imposer, laissant place à la loi du plus fort, souvent dictée par de grands propriétaires terriens. »

De la novella au roman

Angélica Lopes est passée à la littérature jeunesse à travers le journalisme et son métier de scénariste pour la télévision et de cinéma, notamment pour les séries si appréciées au Brésil appelées les novellas.

Elle partage avec nous : « Dans ma carrière audiovisuelle, j'ai écrit pour tous les âges et genres, du romantique au tragique. Cette diversité m'a permis de comprendre les différents publics et leurs préférences. Ayant constaté que les adolescents au Brésil sont souvent négligés en matière de choix littéraires, les parents décidant généralement pour eux, j'ai décidé de m'adresser spécifiquement à ce public. Mon objectif est de leur rendre la lecture attrayante et de susciter leur intérêt pour qu'ils continuent à lire, leur offrant des œuvres captivantes qui les invitent à explorer le monde des livres. »

Maintenant que ses deux derniers enfants sont presque adultes, il lui a semblé naturel de se tourner vers une littérature plus adulte. Néanmoins, ses précédents ouvrages jeunesse traitaient de sujets lourds comme la dépression et le harcèlement, un reflet de son propre vécu d'élève harcelée à l'école.

Elle constate par ailleurs avec franchise : il y a aujourd'hui « un marché » pour les thèmes d'inclusion, qui a favorisé une plus grande visibilité sur ces problématiques. La situation politique reste néanmoins tendue au Brésil, après la présidence du populiste Jair Bolsonaro.

Son premier roman publié en France, La Malédiction des Flores, est disponible en librairie depuis le 19 avril dernier.

