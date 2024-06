Sophie Berlin à la tête des Éditions Tallandier à partir de novembre 2024

Ce dernier partage dans un communiqué : « Je suis très heureux que Sophie Berlin prenne ma succession à la tête des éditions Tallandier. Tallandier est une maison indépendante, adossée au groupe Artemis, à l’identité affirmée, reconnue dans les médias et chez les libraires. Une maison d'édition dont l'ADN est l'Histoire, et qui s'est ouverte depuis quelques années au débat d'actualité, avec des essais géopolitiques, politiques et de société. »

Sophie Berlin réagit de son côté à sa nomination : « C’est un honneur de succéder à Xavier de Bartillat. La marque Tallandier, c’est toute l’Histoire qu’on aime, avec de grands auteurs, un catalogue sélectif, des sujets ambitieux et des prolongements dans l’aujourd’hui de nos sociétés. Une maison qui porte haut l’ambition d’éclairer les lecteurs et lectrices de notre temps. »

Au cours de sa carrière, Sophie Berlin a principalement travaillé chez Flammarion où elle a occupé divers postes : éditrice au département de la Littérature générale, directrice littéraire des collections de Poche, et directrice des Sciences humaines. Elle a aussi dirigé les Editions Autrement et, plus récemment, les Editions Plon.

Crédits photo : Tallandier