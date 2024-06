Éric Hazan, fondateur des éditions La Fabrique, est mort

Ancien chirurgien, Éric Hazan avait abandonné la médecine à l'âge de 40 ans pour se consacrer à l'édition. Sous sa direction, La Fabrique, fondée il y a près de 25 ans grâce à la vente de Hazan éditions au groupe Hachette, a publié des plumes importantes, de Walter Benjamin à Slavoj Žižek, en passant par Judith Butler, Jacques Rancière, le journaliste littéraire Arnaud Viviant, ou encore l'économiste Frédéric Lordon.

Plus généralement, la maison spécialisée dans l'histoire, la philosophie et la politique, c'est pas loin de 300 ouvrages publiés, signées parfois de plumes controversées, comme la militante décoloniale Houria Bouteldja, ou l'Américain Norman Finkelstein.

Un homme de conviction

Né de parents d'origine juive roumaine et égyptienne, et ayant vécu une enfance troublée par la guerre, Éric Hazan dut se cacher avec ses parents dans le sud de la France, puis en Italie. Il a souvent souligné l'impact de son héritage juif sur sa vie, le décrivant comme un souvenir indélébile.

Ce dernier n'a par ailleurs jamais caché son engagement en faveur de la cause palestinienne : en 2019, il est par exemple l'un des signataires d'une pétition, publiée sur Mediapart, appelant au boycott de l'Eurovision à Tel Aviv. L'équipe de La Fabrique nous racontait que « la question palestinienne occupe une place importante dans le catalogue. Le premier livre de l'histoire de la maison est par exemple Israël-Palestine : l'égalité ou rien (trad. Dominique Eddé), d'Edward Said. »

Au centre Éric Hazan, entouré de Jean Morisot et Stella Magliani-Belkacem. La Fabrique Éditions.

Récemment, La Fabrique a récupéré un ouvrage de l'historien Ilan Pappé, qui avait subi un arrêt de commercialisation peu de temps avant les événements du 7 octobre. La maison engagée à gauche avait déjà publié deux titres d'Ilan Pappé. Plus, elle est le premier éditeur de l'Israélien en France : Les démons de la Nakbah : les libertés fondamentales dans l'université israélienne (trad. Marc-Ariel Friedemann), et La guerre de 1948 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe (trad. Éric Hazan), respectivement publiés en 2004 et 2000.

Éric Hazan est également connu pour avoir publié le Comité invisible, auteur de L'insurrection qui vient, un livre au cœur de l'affaire de Tarnac en 2008.

Ce dernier a enfin marqué le monde littéraire en tant qu'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. Parmi ses publications, on peut citer L'Invention de Paris, il n'y a pas de pas perdus, publié en 2002, ou Chronique de la guerre civile. Il a aussi dirigé et traduit plusieurs ouvrages, comme Bush à Babylone : la recolonisation de l'Irak de Tariq Ali et La Commune de Shanghai et la Commune de Paris de Hongsheng Jiang.

Son dernier titre en date, Le Tumulte de Paris, est paru à La Fabrique en 2021.

Parmi les hommages qui ont déjà été partagés, des figures de la gauche française, comme le porte-parole du NPA, Olivier Besancenot, qui salue un « camarade » : « Je pense à l’auteur, amoureux de Paris, de littérature, d’Histoire, d’insurrections et de barricades. Au penseur militant aux idées fortes, mais pas sectaire, qui n’a jamais renoncé au combat. Salut à ses proches, ses amis et camarades. »

Mais aussi les éditions Libertalia, qui sont formelles : Éric Hazan « a été un modèle pour nous. Sa maison est depuis longtemps entre de bonnes mains. Ensemble, nous poursuivrons ton combat pour l'édition critique et indépendante, Éric. Contre vents et marées. » Les éditions de la Découverte partagent de leur côté « une immense tristesse » : « Il était pour nous un compagnon et un ami cher et aimé, mais aussi un auteur et éditeur admiré pour son courage, sa vitalité, sa générosité… Il nous manquera plus que nous ne pouvons le dire. »

Crédits photo : La Grande Librairie