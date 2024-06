Les Impressionnistes, désormais accessibles à toutes et tous

En effet, Kiléma Éditions avait pour projet de développer une nouvelle collection en FALC sur la découverte du monde, tandis que le musée d’Orsay avait à cœur de concevoir une histoire de l’art en FALC. Les musées d’Orsay et de l’Orangerie sont engagés en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion afin de rendre la culture accessible à toutes et tous.

Ensemble, ils ont choisi de consacrer ce premier livre à l’impressionnisme ; mouvement artistique sans doute le plus populaire, riche d’artistes célèbres et d’œuvres emblématiques. La richesse exceptionnelle des collections du musée d’Orsay a permis de réaliser un ouvrage aussi séduisant que pédagogique.

La collection vise à offrir aux personnes qui présentent des troubles du développement intellectuel une meilleure compréhension du monde qui les entoure. Trop souvent, ce public est tenu à l’écart du savoir par présomption d’incompétence. Il en a pourtant besoin dans sa vie de tous les jours. C’est pourquoi il importait d’élargir cette offre de livres adaptés. Art, Histoire, Sciences, Société : tous les sujets seront abordés dans cette collection. Avec « Vivre et découvrir », l'éditeur entend favoriser l’autonomie et l’autodétermination des personnes en situation de handicap.

L'ouvrage a été confié à Coline Zellal, autrice, dessinatrice et conservatrice du patrimoine : elle est diplômée en histoire contemporaine et en histoire de l’art à l’École normale supérieure de Lyon. Coline a assuré le commissariat de plusieurs expositions au Musée national Picasso-Paris et au Mucem à Marseille. Depuis 2021, elle se consacre à l’écriture et à l’illustration, publiant des ouvrages d’histoire de l’art pour les publics scolaires et créant des dessins mêlant naturalisme et rééditions patrimoniales.

Elle accorde une grande importance à la transmission et à l’accessibilité. Pour le livre sur l’impressionnisme, en plus d’apporter son expertise d’historienne de l’art, Coline a souhaité rédiger elle-même le texte en FALC.

Le FALC, ou Facile à lire et à comprendre, est un ensemble de règles développées au niveau européen pour rendre l’information écrite accessible : simplification du vocabulaire utilisé, simplification de la rédaction, adoption d’une mise en page spécifique et utilisation d’images pour faciliter la compréhension.

Destiné dans un premier temps aux personnes présen — tant des troubles du développement intellectuel, le FALC s’étend à d’autres publics en potentielle difficulté langagière comme les personnes allophones, les personnes en situation d’illettrisme, les personnes vieillissantes ou les personnes sourdes et malentendantes.

Illustration : Edouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe