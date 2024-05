Redécouverte d'un texte perdu de Philip K. Dick

Le texte de Philip K. Dick que nous publions au sommaire de notre ouvrage Multiversalités, a été écrit en 1967, alors qu'il avait déjà rédigé ses romans les plus célèbres : Le Maître du Haut Château (J'ai lu, 2022, traduction de Michelle Charrier), Glissement de temps sur Mars (J'ai lu, 2022, traduit par Henry-Luc Planchat), Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (J'ai lu, 2022, traduit par Sébastien Guillot) et Ubik (J'ai lu, 2022, traduction de Hélène Collon) — pour ne citer que ceux-là.

Il travaillait alors sur plusieurs projets, dont le plus fascinant, resté inédit en France, qui a pour titre Joe Protagoras est vivant et il vit sur Terre.

Philip K. Dick y reprend des thèmes qui lui sont chers. Les personnages de Joe Protagoras explorent une infinité de mondes parallèles et en fabriquent d’autres. Ils finissent par s’y perdre et ne plus reconnaître le vrai du faux, le modèle de la copie. Mais ces quelques pages vont peut-être plus loin encore, puisqu’elles proposent un concept vertigineux — et plus complexe qu’il n’y paraît — qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans son œuvre : le faux faux, c’est-à-dire le simulacre de contrefaçon, ou encore la fausse copie.

En vient la question suivante : qu’est-ce qu’une fausse copie ? Qu’est-ce qu’un faux faux ? S’agit-il de la copie d’une copie ? (Par exemple la copie d’un faux téléphone — mais alors, comment les différencier ? Selon quel critère ?) Est-ce un objet qui prétend être une copie, mais qui n’est ni une copie ni un exemplaire authentique ? (Un téléphone qui se présente comme un jouet, mais qui n’est ni un jouet ni un téléphone — dans ce cas, de quoi s’agit-il ?) Ou encore, est-ce un objet qui prétend être une copie, mais qui est en fait un exemplaire authentique ? (un vrai téléphone qui prétend être un faux téléphone).

Nous avons retrouvé le tapuscrit original de ce texte dans les archives de l’auteur, conservées dans la Willis E. McNelly Science Fiction Collection de la bibliothèque Pollak (université d’État de Californie à Fullerton).

Nous vous proposons donc de donner à ce récit resté dans les limbes toute son importance en vous offrant à lire, pour la première fois en France, sa traduction, qui est donc présente au sommaire de notre premier ouvrage Multiversalités, collection L’œil d’or, aux éditions Angle Mort à paraître courant 2024.

Une nouvelle collection

Multiversalités est le premier livre de la collection l’œil d’or. Cette dernière a pour ambition de penser autrement la science-fiction et le monde avec, de questionner la place qu’occupent les imaginaires dans la société contemporaine.

À travers des écrits brefs, de science-fiction, essais scientifiques et critiques, ces publications visent à poursuivre simultanément la recherche littéraire et scientifique. Elles s’adressent à un public déjà familier avec la science-fiction, désireux d’enrichir ses connaissances, mais également à tous ceux et celles qui souhaitent s’initier à ce nouveau monde.