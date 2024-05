Menacées, Les éditions sociales et La Dispute en appellent à l'aide

Les éditions sociales, fondées à la création du Parti Communiste en 1920, ont traversé des périodes tumultueuses, dont deux faillites dans les années 90. Une équipe composée d'anciens éditeurs, auteurs et militants a finalement récupéré la maison, afin de la reconstruire à l'image de leurs ambitions.

La maison se concentre aujourd'hui principalement sur la traduction et la publication de l'intégralité des textes de Marx et Engels, dans de nouvelles traductions françaises basées sur l'édition de référence allemande MEGA, La philosophie de cette initiative : « Make marxisms great again ».

La Dispute, qui a publié son premier ouvrage en 1997, s'attache à traiter des questions de sociologie critique, qu'elles soient liées au genre, au travail à l'éducation ou à la structure sociale globale. À travers ses publications, elle vise à intervenir directement dans les débats théoriques et politiques contemporains, en s'appuyant sur des approches pédagogiques innovantes pour toucher le public le plus large possible.

Deux maisons d'édition françaises qui entendent inclure toutes les sensibilités marxistes, trois éditrices, et une mission commune : promouvoir l'esprit critique, « transmettre des savoirs populaires, renforcer la puissance de penser et d'agir de celles et ceux qui veulent transformer le monde et changer la vie ». Clara Laspalas est arrivée la première dans ce trio en 2016, Marina Simonin en 2019 et Noémie Brun en 2021. Elles ont remplacé les trois précédents salariés, partis en retraite.

Un modèle à trouver

Elles choisissent la stratégie du développement, en remodelant les couvertures ou lançant de nouvelles initiatives éditoriales, comme leur collection de pédagogie, Découvrir, aux éditions sociales, - à destination des nouvelles générations de lycéens, étudiants, profs, et militants -, ou des ouvrages collectifs comme Avoir 20 ans à Sainte-Soline, édité en mars dernier : « On a aussi choisi de ne plus collaborer avec Amazon », complète auprès d'ActuaLitté Clara Laspalas. Les maisons ont fait le choix d'être diffusé par Hobo et Makassar après que le CDE se soit séparé de plus de 50 maisons-clientes. Un changement finalement cohérent avec leur volonté d'indépendance, « face aux grands groupes capitalistes ».

Le chiffre d'affaires est en croissance, mais pas suffisamment pour trouver un modèle stable, alors la hausse significative de 40% du prix du papier, qui suit la crise Covid, « et aujourd'hui un climat sociopolitique tendu, marqué par une recrudescence de la répression et une montée des idéologies fascistes », constate Clara Laspalas, mettent les deux maisons dans une bien mauvaise posture. La rentabilité n'est pas atteinte, sachant qu'elles misent seulement sur la vente de leurs ouvrages.

« Pour vivre, une entreprise comme la nôtre ne peut compter sur aucun mécène, simplement sur la vente de ses livres, qui sont des livres dont la rentabilité ne s’établit que sur le long terme », décrivent les trois éditrices. D'autant plus que le soutien sous forme de subventions publiques se raréfie, constatent-elles... Alors comment se donner le temps de s'installer ? Pour l'instant renforcer leur présence sur leurs réseaux sociaux, aujourd'hui bien développés, et multiplier les initiatives dans les librairies, lors de meetings, d'universités d'été ou de manifestations, comme lors de celles contre la réforme des retraites.

Un minimum respirer, au mieux investir

En attendant, « en plus de 25 ans d’existence, c’est la première fois qu’on en appelle à votre solidarité. En participant à notre campagne, vous nous aidez à poursuivre notre engagement et notre développement éditorial », expliquent les éditrices.

Avec 50.000 € récoltés, elles atteignent le « Palier de survie » : assurer leur survie financière jusqu'à la fin de l'année, soit couvrir les dépenses courantes et « envisager les prochains mois avec plus de sérénité ». Un palier qui inclut 40 000 € pour les besoins de trésorerie, plus 8 % de commission pour Ulule et les dépenses liées à la campagne.

Avec 65.000 €, elles pourront stabiliser leur structure, et, disent-elles, finaliser l'embauche de la dernière venue, Noémie Brun, qui n'est pour le moment qu'à temps partiel. Mais aussi déménager dans des locaux plus fonctionnels, et appréhender l'avenir « avec plus de confiance ». Avec 80.000 €, le « Palier de consolidation », il sera possible de réimprimer des titres épuisés, « mais essentiels », de leurs catalogues, dont les deux tomes de Histoire de la révolution française, ou Principes du communisme, de Karl Marx. Enfin, avec le palier de 100.000 € atteint, elles enrichiront leurs collections, et élargiront leur distribution à travers la France et au-delà, « visant à construire notre empire éditorial. Vincent Bolloré est ainsi mis en garde ! »

Elles concluent : « Si nous menons ce combat en mettant notre cœur à l’ouvrage, c’est parce que nous sommes convaincues que, même si l’édition critique que nous défendons ne suffira pas à abolir l’état actuel des choses, elle peut beaucoup y contribuer. »

À LIRE - Les éditions Martin de Halleux s'essayent au financement participatif

En cinq jours, il a déjà été récolté près de 30.000 €, soit 60 % de l'objectif minimal, et il reste 33 jours de campagne.

Crédits photo : Éditions sociales et La Dispute