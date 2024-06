20 éditeurs, autant de journalistes et 10 minutes pour convaincre

Yaneck Chareyre, secrétaire adjoint de l’ACBD et pigiste pour Zoo le mag, donne le coup d’envoi, dans la salle du Moxy, l’hôtel qui héberge cette première édition. « Avec deux temps de rencontres, en novembre à la Maison de la BD de Blois et juin, pour les Rendez-vous, on assure aux éditeurs la disponibilité des membres de l’association », explique-t-il à ActuaLitté.

À vos marques...

Les premiers échanges avec Amiens remontent à 2023, où plusieurs pistes de collaborations furent réfléchies — exposition, sélection des titres que recommande l’ACBD pour les lectures de l’été… « On expérimente effectivement et cela nous sort du cadre historique où l’on était installé pour le BD Boum. Plusieurs de nos membres avaient une relation propre à la ville et nous y entretenons plusieurs rencontres — comme la sélection des cinq auteurs pour le Grand Prix de la Critique », poursuit Yaneck Chareyre.

À Amiens comme à Blois, le principe du Speed Editing reste celui de la mise en relation entre membres adhérents de l’ACBD et les représentants des maisons venues — attachée de presse, responsable marketing ou éditeur. L’occasion de balayer les titres les plus importants du catalogue et les parutions du second semestre.

Une vingtaine de structures sont sur place quand sonne (presque) la cloche qui annonce le début des échanges : car dans Speed Editing, il y a tout de même Speed. 10 minutes sont prévues par rencontre, avec l’impératif de convaincre, tout en gagnant en visibilité auprès des journalistes présents. L’avantage d’Amiens, abonde Marie Hornain, responsable de communication des éditions Çà et là, « c’est que nous sommes à une heure de Paris. Je fais l’aller-retour dans la journée, j’en ai profité pour retrouver une de nos autrices ».

Elle qui avait éprouvé le modèle pour la première fois l’an passé à Blois se réjouit : « On a l’habitude de certains contacts, mais bien entendu, se retrouvent ici des journalistes avec lesquels je n’avais jamais échangé. Et il faut l’admettre : cela change des mails et des écrans, que ce soit les visios ou même le téléphone. » L’édition, un métier qui se nourrit des relations humaines ? On ne saurait trop le répéter.

Parce qu'on n'attire pas les journalistes avec du vinaigre tout de même...

Au programme, des petites structures, des grandes maisons et des lignes éditoriales particulièrement variées : « Disons que l’on va de Dupuis à Kana en passant par Alifbata, maison invitée d’honneur des Rendez-vous de la BD », reprend Yaneck Chareyre. « Et même les personnes non adhérentes à l’ACBD qui sont ici peuvent y prendre part — bien que ce soit avant tout un service que nous fournissons à nos membres, bien entendu. »

Romain Galland de Kinaye, n’a que deux titres — dont nous reparlerons — et savoure lui aussi ce moment. « Évidemment, c’est un crève-cœur que de sélectionner certains livres au détriment d’autres, mais cette présélection garantit aussi plus d’attention portée aux ouvrages pitchés. » Et ce, en fonction du dessin, de l’univers, du message.

« Lors de la rentrée littéraire, les romans occupent toute la place en librairie et nos publications peuvent disparaître en moins de deux semaines, du fait de cette rotation. Les lecteurs passent à côté, les auteurs n’ont pas la possibilité de trouver leur public. » Si l’on cherchait une illustration au mot “déprime”, en voici une.

« Alors oui, cette présélection est importante, car nous sommes contraintes de préparer la rentrée de plus en plus en amont », conclut Romain Galland. Marie Hornain ajoute : « Cette concentration des interlocuteurs, tant côté journalisme qu’édition, permet d’affiner nos envois de services de presse. »

Après près de deux heures trente de présentations, de pitchs et de discussion, l’intensité et la fatigue se lisent sur les visages. « Oui, assez épuisant », reconnaît-on dans l'ensemble, bien que satisfait. « L'ACBD ouvre son carnet d’adresses des attachées de presse BD, sans présumer de l’intérêt que cela pourra avoir pour les journalistes. Ensuite, le festival a fait la jonction avec des éditeurs présents durant l’événement, pour compléter l’information », conclut Yaneck Chareyre.

Vice-présidente de l’ACBD, Lorraine Adam a récemment signé un portrait de six pages dans Rolling Stones sur Frank Margerin. « Créer du lien entre nous est toujours intéressant et à plus d’un titre : nous anticipons au mieux et nous projetons sur les articles possibles », indique-t-elle.

Et de conclure : « Les rencontres sont conviviales, appréciées de toutes et tous, surtout quand on perd actuellement les échanges directs, ou que l’on ne fréquente pas les éditeurs durant les festivals. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

