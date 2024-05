Heropolis : rêve et réalité d'une utopie moderne  

Parallèlement, je me passionnais pour la Grèce ancienne. Pas n’importe laquelle : celle sensément prestigieuse des IVe et Ve siècles avant Jésus-Christ : l’étrange et fascinante Sparte aux abdos du tonnerre ; l’insigne Athènes où l’on croisait en toges et claquettes sur la légendaire Agora, le pénétrant Platon, l’éminent Périclès, le fabuleux Alcibiade. Corps musclés, esprits sains, légendes olympiennes et olympiques. Hollywood sur mer Égée en somme.

"Hellas Hellas !"

Trois fois hélas, même. Plutarque, Platon, Aristophane et Thucydide amoncelés sur ma table de chevet, je

découvrais (ou plutôt redécouvrais, car j’avais naguère flairé quelque soupçon d’arnaque) qu’on m’avait menti. « La patrie des penseurs, des sculpteurs, des citoyens conscientisés et des beaux guerriers redresseurs de tort a inventé la Démocratie », m’avait-on ânonné sur les bancs de l’école de la République française.

Je comprenais surtout qu’elle avait pratiqué l’esclavage à grande échelle, ses citoyens libres et égaux ne constituant qu’une infime partie de sa population : femmes, hilotes, périèques et autres métèques réduits à l’état de rien ou de pas grand-chose. Pis : au cœur de la Sparte ultra-guerrière se cachait une pratique effrayante : la cryptie, qui autorisait les plus prometteurs des jeunes spartiates à tuer à volonté les meilleurs esclaves.

"Skandalon !"

Scandale, oui. Mais revenons au Zwizz initial. D’un côté, je voyais nos milliardaires de la Silicone Valley pour qui la vraie liberté serait de vivre « hors sol » pour ne pas dire « hors monde » : liiibres, jouissant de la pleine nature, désaliénés de toute technologie intrusive mise à part celle qui vous transforme en surhomme.

De l’autre côté, je voyais le rêve grec, qui fut peut-être bien la même chose, la techno en moins : le masque grimaçant d’un rêve prétendument émancipateur derrière lequel se cachait la banale exploitation de l’humain par l’Homme.

Heropolis ?

Dès lors, pourquoi ne pas imaginer que l’un des plus omnipotents de nos milliardaires contemporains - appelons le Mark Z - se mette en tête de recréer sur une île achetée pour une jolie somme à la Grèce, le rêve cauchemardesque de Platon ?

Le décor planté naquit puis prospéra une curieuse dystopie, si vraisemblable, si plausible, si terriblement réelle, que la folie pouvait gagner le récit sans que je craignisse un seul instant de perdre les lecteurs.

Ça commence par une course de chars endiablée. La suite dans Heropolis…

Jean-François Paillard

Jean-François Paillard est un journaliste et vidéaste qui s'exprime aussi à travers l'écriture, explorant divers genres littéraires tels que l'essai, le théâtre, le récit, la poésie et le roman. Parmi ses œuvres publiées aux Éditions du Rouergue figurent Animos (2000), Un monde cadeau (2003), et Pique-nique dans ma tête (2006).

Crédits photo : D. R.