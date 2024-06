Européennes : libraires et éditeurs déroulent leurs propositions

Deux organisations européennes du livre se sont manifestées, à quelques jours des élections européennes, pour attirer l'attention des candidats et candidates, et éventuellement de futurs députés du Parlement.

D'après le relevé établi par ActuaLitté, la moitié des 38 listes candidates, en France, aborde la culture au sein de leur programme. Sans surprise, la droite et l'extrême droite prônent globalement la fermeture et la défense de « valeurs », voire la suppression de certains programmes culturels, comme Europe Créative, quand la gauche entend protéger les artistes auteurs, encadrer l'IA et promouvoir la diversité culturelle.

Droit d'auteur et promotion de la lecture

La Fédération des éditeurs européens ouvre son manifeste avec un petit coup de griffe au Parlement, en évoquant le droit d'auteur, qui « n’apparaît pas dans le Rapport [sur l'Avenir du Secteur du Livre en Europe] », adopté en septembre 2023.

Sans surprise, l'organisation professionnelle milite pour des « législations solides en matière de droits d’auteur, qui soient soigneusement équilibrées, à l’image des exceptions énumérées dans la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique 2019 ».

Elle retrouve la Fédération européenne et internationale des libraires autour de plusieurs causes, notamment la défense de la liberté d'expression. « [L]es libraires jouent aussi un rôle crucial dans la protection de cette liberté et ils ne doivent pas subir de menaces pour cette prise de position — tout comme les éditeurs, les auteurs et les bibliothécaires », indique l'EIBF.

Les libraires s'inquiètent d'un recul des pratiques de lecture au niveau européen, et appellent de leurs vœux des actions pour les promouvoir. Les éditeurs se félicitent de « l’introduction des “chèques culture”, en particulier pour les jeunes » - plusieurs listes entendent introduire un Pass Culture européen —, et demandent un soutien à « la création et la traduction de livres européens, notamment en augmentant le financement public, au niveau national et de l’Union, afin d’améliorer la circulation, la visibilité et la diversité des livres traduits ».

Du numérique à l'environnement

La directive européenne relative à l’accessibilité des biens et des services rend obligatoire, dès l'année prochaine, la production de livres numériques nativement accessibles aux lecteurs en situation de handicap. Cette actualité brûlante pousse la Fédération des éditeurs à réclamer au Parlement « une aide financière et structurelle suffisante au secteur, particulièrement aux PME et aux microentreprises, tout en finançant la recherche et l’innovation destinées à accroître l’accessibilité ».

La FEE demande par ailleurs plus de fonds pour les éditeurs au sein du programme Europe Créative, mais aussi du programme Horizon Europe pour 2028-2034, centré sur la recherche et l'innovation. Véritable vœu pieux de l'industrie depuis des années, le désir d'interopérabilité du livre numérique se fait également une place au sein du manifeste.

L'intelligence artificielle est aussi abordée, avec un plaidoyer pour la « transparence en ce qui concerne les données d’entraînement de l’IA, notamment eu égard à la collecte des données et leurs sources ».

Du côté des libraires, l'enthousiasme vis-à-vis des nouvelles technologies est réel, assure l'EIBF, mais il doit s'accompagner « d'un environnement à même de garantir une compétition équitable » entre les acteurs. « [L]es lois existantes doivent être appliquées, et les nouvelles régulations être justes et mesurées, tout en protégeant les intérêts des petits commerces. » Le manifeste des éditeurs véhicule le même discours, sur ce sujet.

Devenues des sujets incontournables dans le secteur du livre également, l'écologie et la sobriété énergétique sont évoquées par les deux fédérations. Les éditeurs appellent de leurs vœux des « incitations financières, [...] la recherche et [...] la collaboration de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement » pour améliorer la situation. Les libraires souscrivent à cette même vision d'un réseau du livre soudé, cherchant à atteindre des objectifs communs.

Moins de TVA, plus de prudence

La Fédération des éditeurs glisse en fin de manifeste une ultime demande : faire en sorte que les livres bénéficient « d’un taux zéro de TVA dans les États membres, quels que soient leur format ou la manière dont ils sont rendus accessibles, afin de soutenir l’économie de la connaissance, d’encourager la lecture et de promouvoir ses effets bénéfiques tout au long de la vie ».

La possibilité est laissée aux États membres depuis la fin 2021 d'appliquer un taux super-réduit (2,1 %) ou nul de TVA sur les livres, mais plusieurs pays, dont la France, ne s'en sont pas encore saisis.

Du côté des libraires, le traumatisme du règlement sur les retards de paiement se fait sentir : la Commission européenne a failli imposer aux professionnels une limite de 30 jours de délai pour les paiements entre les entreprises. Ce qui aurait remis en cause la pratique des achats et des retours en librairie...

« Les règles qui ont un impact sur la liberté contractuelle des librairies, leur choix en matière d'investissement, leur fonctionnement ou leurs capacités financières ne doivent pas être prises à la légère », rappelle ainsi l'EIBF.

Les deux fédérations se retrouvent pour terminer sur un appel commun à l'achat de plus de livres, tant par les Européens, via des incitations financières, que par les établissements scolaires ou les bibliothèques, dont les budgets d'acquisition devraient être valorisés.

Les deux manifestes sont disponibles en intégralité ci-dessous.

Photographie : Atelier Photo Familles Rurales du Pays de Montauban-de-Bretagne, CC BY-NC-ND 2.0