Un nouveau roman Hunger Games en 2025, au cinéma en 2026

Ce cinquième livre de la saga, publié aux États-Unis chez Scholastic, se déroule 24 ans avant la trilogie de films avec Jennifer Lawrence, dans l'univers de Panem. Il débute le matin du tirage au sort des 50e Hunger Games, également connus sous le nom de Second Quarter Quell.

Ces jeux occupent une place prépondérante dans l'histoire, notamment parce que le gagnant en est Haymitch Abernathy, le seul vainqueur du district 12 avant le succès conjoint de Katniss Everdeen et Peeta Mellark. Haymitch endossera plus tard le rôle de mentor, personnage interprété par Woody Harrelson dans les films originaux.

Le roman s'appuie sur les théories de David Hume sur la soumission implicite, explique l'écrivaine auprès d'Associated Press : « La facilité avec laquelle les nombreux sont gouvernés par les quelques-uns », résume-t-elle.

Et d'ajouter que sa saga lui a permis « une exploration plus approfondie de l'utilisation de la propagande et du pouvoir de ceux qui contrôlent le récit ». Elle partage : « La question 'Réel ou pas réel' me semble de plus en plus pressante chaque jour. »

On sait déjà que Sunrise on the Reaping sera adapté pour le grand écran, et le long-métrage disponible dans les salles obscures américaines à partir du 20 novembre 2026, rapporte Deadline. Francis Lawrence, qui a dirigé les quatre derniers films de la franchise, est actuellement en discussion pour reprendre la réalisation.

Le film tiré du quatrième opus de la série, La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, avec Rachel Zegler et Tom Blyth dans les rôles principaux, a engrangé 337,4 millions de dollars au box-office mondial.

Les films précédents, mettant en vedette Jennifer Lawrence, ont non seulement été des succès commerciaux majeurs, propulsant l'actrice sur la scène internationale, mais ont également élevé la franchise Hunger Games au rang de la 20e franchise la plus rentable de tous les temps, avec des recettes totalisant 3,3 milliards de dollars pour Lionsgate, rapporte Variety. L'entreprise a élargi la franchise pour y inclure des attractions dans des parcs à thème, des expériences immersives et des événements en direct.

Située dans un futur post-apocalyptique, la série décrit une société où un gouvernement tyrannique, le Capitole, force les jeunes de douze districts appauvris à participer aux Hunger Games, un événement télévisé annuel où les participants doivent se battre jusqu'à la mort.

L'histoire suit l'héroïne Katniss Everdeen, qui se porte volontaire pour sauver sa petite sœur désignée pour participer aux jeux. Ce qui commence comme une lutte pour la survie devient un symbole de rébellion et un catalyseur pour un changement révolutionnaire à travers les districts.

Les livres Hunger Games ont été vendus à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, en versions imprimée et numérique, avec des droits de publication étrangers vendus dans 54 langues.

En France, la saga est publiée chez PKJ.

Crédits photo : David Shankbone (CC BY 2.0)