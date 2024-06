Séries parisiennes

Seize étonnantes séries en prose et en vers, pour approcher un Paris furtif via des angles de vue inédits, riches en surprises. Des vues de quartier saisies au bord de la Seine et du canal Saint-Martin, dans les bars et les théâtres, dans les cours, les gares et les squares et près des bêtes qui respirent à Paris... Et puis les amours, côté chambre, les cages d'escalier où monte et descend chaque jour, en rapides haïkus, la vie. Des vues inhabituelles où surgissent l'Histoire, les gestes et les mille instants de la rue, et quelques hommages.