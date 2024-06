Mort de l'écrivain et cinéaste argentin Edgardo Cozarinsky

Un auteur cosmopolite, pour une œuvre qui ne l'est pas moins : les hommages qui se succèdent présentent ainsi Edgardo Cozarinsky, disparu à l'âge de 85 ans en laissant derrière lui une vingtaine d'ouvrages et un peu plus de films.

Auteur précoce

Descendant d'immigrés ukrainiens juifs venus en Argentine au XIXe siècle, Cozarinsky nait en 1939 à Buenos Aires, où il grandit, passant bientôt une large partie de son temps dans les salles obscures des cinémas de quartier. Il se nourrit alors des deux médiums qu'il utilisera plus tard pour s'exprimer : le cinéma, avec des classiques hollywoodiens, et la littérature, par les œuvres de Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad ou encore Henry James.

Il étudie la littérature à l'université de Buenos Aires et collabore, au cours de sa vingtaine, à la revue Sur, créée et dirigée par Victoria Ocampo. Traitant de littérature et de sciences humaines, le titre réunit quelques-unes des personnalités qui marqueront l'histoire culturelle du pays, dont Victoria et Silvina Ocampo, donc, mais aussi Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares et José Bianco.

En 1964, il fait son entrée en littérature avec El laberinto de la apariencia, un ouvrage de jeunesse, inspiré d'une thèse sur Henry James, qu'il reniera par la suite. Après un séjour en Europe et aux États-Unis, il se tourne plus franchement vers le journalisme et le cinéma.

Exil et images

Son premier film, ... (Points de suspension), « sorti » en 1971, est essentiellement diffusé sous le manteau en Argentine. Et pour cause : il est un véritable bras d'honneur au régime militaire en place, en se centrant sur la figure d'un curé d'extrême-droite. Quelques années plus tard, alors que l'instabilité politique est à son comble, Cozarinsky est contraint à l'exil : il choisit la France.

Il restera Parisien pendant une quinzaine d'années, et suit notamment les cours de Roland Barthes. Depuis la capitale française, il poursuit son œuvre cinématographique, réalisant en 1977 Les Apprentis sorciers, qui rend compte du point de vue des exilés latino-américains.

L'un de ses films les plus connus et les plus célébrés reste La Guerre d'un seul homme (1981), une fiction documentaire qui met côte à côte les écrits intimes d'Ernst Jünger, engagé dans l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale et aux premières loges de l'Occupation, avec des images du Paris de l'époque.

Il signera en 1983 Jean Cocteau, autoportrait d'un inconnu, un montage d'archives sonores et visuelles qui esquisse, petit à petit, la silhouette du dramaturge et cinéaste français. Bien d'autres films suivront, et son œuvre cinématographique fera l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque française en 2019.

Au milieu des années 1980, il publie un titre hybride, entre l'essai et la fiction, pour aborder l'exil et le déracinement, qui marquera son époque : Vudú urbano (Vaudou urbain, traduit par Anabel Herbout et Denise Laroutis chez Christian Bourgois, 1985). Susan Sontag, qui signe la préface de l'ouvrage, remarque chez Cozarinsky une « duplicité linguistique », avec une écriture au croisement des histoires littéraires espagnole, française, allemande ou encore russe.

Retrouver l'écrit

Cinéaste reconnu, Edgardo Cozarinsky ne renoue avec la littérature qu'à l'aube des années 2000, après avoir reçu le diagnostic d'un cancer. Cette mauvaise nouvelle médicale lui fait prendre conscience que l'écriture et la publication restent deux objectifs qu'il s'était interdits jusqu'alors. Il devient alors un auteur très prolifique, passant de la nouvelle à l'essai, du roman aux textes autobiographiques.

Les éditions Grasset ont publié plusieurs de ses livres : Loin d'où, De l'argent pour les fantômes et Dark, tous traduits par Jean-Marie Saint-Lu.

Cozarinsky avait retrouvé son pays natal au cours des années 1980, découvrant un pays totalement transformé, s'était même mis au tango, pratique qu'il évoquait dans Milongas (2007). Son dernier livre paru, rappelle El Pais, s'intitule Variaciones Joseph Roth et s'arrête sur l'œuvre de l'auteur austro-hongrois, une de ses nombreuses références littéraires.

Photographie : Edgardo Cozarinsky, en 2015 (Ministerio de Cultura de la Nación, CC BY-SA 2.0)