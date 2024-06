Antitrust : les libraires écartés de la plainte contre Amazon

La Commune de Coupvray et la Fédération des Aveugles lanceront officiellement le Groupement d'Intérêt Public (GIP) dédié au Musée Louis Braille et, plus globalement, à la promotion et au développement du Braille. L'événement se déroulera ce 8 juin à Coupvray, en présence de Monsieur le Maire, Thierry Cerri et de Bruno Gendron, Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France.