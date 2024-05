Les auteurs se mobilisent pour sauver la poésie sur France Culture

Après l'annonce de l'arrêt de La Librairie Francophone, émission phare de France Inter depuis près de 20 ans, c'est au tour de l'émission consacrée à la poésie de France Culture d'être arrêtée par la direction de Radio France.

Si la fin du programme porté par Emmanuel Khérad a provoqué, outre des réactions entre tristesse et colère des auditeurs, la publication d'une tribune signée par plus de 560 autrices, l'arrêt de Poésie et ainsi de suite a engendré une pétition.

Touchez pas à ma poésie !

Les acteurs de la scène culturelle et les auditeurs signataires y expriment une forte inquiétude, et appellent à un dialogue constructif avec la direction pour la réintégrer dans la grille des programmes de la saison prochaine, et même potentiellement développer cette émission qu'ils jugent « essentielle ». Initialement nommée La Compagnie des poètes, elle a également changé d'horaires et de jours de diffusion avant de se stabiliser dans son créneau actuel, tous les samedis après-midi.

Dans son petit message d'annonce du 13 mai dernier, Manou Farine constatait, non sans tristesse : « Voilà voilà, plus d'espace dédié à la poésie sur France Culture. »

Les signataires de la pétition - portée par Julien d’Abrigeon, écrivain et enseignant, Frédéric Forte, poète également enseignant en création littéraire, Laure Limongi, écrivaine et enseignante en création littéraire, et Virginie Poitrasson, écrivaine et traductrice -, sont de leur côté plus explicites : « Nous, écrivaines et écrivains, éditrices et éditeurs, libraires, lectrices, lecteurs, nous auditrices, auditeurs, nous contribuables, citoyennes et citoyens avons appris la décision brutale et désolante de la direction de France Culture de supprimer à la rentrée l’émission de Manou Farine, Poésie et ainsi de suite, mettant par là-même fin à la place historique donnée par cette radio à la poésie, place déjà réduite à peau de chagrin. »

Et d'évoquer « un temps où cette antenne, à travers les voix d’Alain Veinstein (Ndr : par ailleurs signataire de la pétition), Claude Royet-Journoud, Jean Daive, Christian Rosset (également signataire), Jean-Baptiste Para, André Velter et bien d’autres, avait su donner sa place à ce pan essentiel de la littérature ».

Ils développent : « Cette émission, même dans son format resserré à une demi-heure hebdomadaire, offrait la seule fenêtre médiatique sur un champ essentiel de la création littéraire, vivier d’écrivains, espace de recherche, d’ouverture. Son animatrice possède une connaissance rare de ce vaste domaine et a toujours su ouvrir la porte à toutes et tous, dans des entretiens qui permettaient, contrairement à tant d’autres émissions, d’évoquer en profondeur la question de la langue, de la création. »

Sauver le vers face à la prose

Les poètes n’auront plus leur mot à dire sur Radio France ? C'est ce que craignent les signataires en tout cas, qui se demandent encore : « Le projet serait-il de laisser place à une vision simplifiée et partiale de la poésie, qui ne correspond absolument pas à sa diversité effective ? » Enfin, les signataires sont formels : sa suppression entraîne une perte de visibilité pour l'écosystème de la poésie, incluant éditeurs, librairies spécialisées, et festivals, fragilisant un milieu qui « lutte » déjà contre la prédominance de la prose.

Parmi les premiers signataires de la pétition, des personnalités importantes du monde de la culture et de la littérature : le musicien Dominique A, l'écrivain Jean-Christophe Bailly, le directeur du Centre international de poésie Marseille (Cipm) Michaël Batalla, directrice de la Maison de la Poésie de Nantes Magali Brazil, les écrivains Olivier Cadiot et Sorj Chalandon. Mais aussi Claro, Alain Damasio, l'écrivain et responsable de la collection Poésie chez Flammarion Yves di Manno, ou encore Yannick Haenel, Maylis de Kerangal, Denis Podalydès ou le poète Jacques Roubaud.

À quoi s'ajoutent, entre autres, des réactions sur les réseaux sociaux, comme l'auteur Eric Pessan, qui parle, au sujet du programme, du « dernier espace d'expression d'une littérature qui échappe encore au consensuel, une littérature que l'on nommera "poésie" à défaut d'un autre mot, une littérature de recherches, d'expérimentations, d'explorations ». Ou encore l'écrivaine Jane Sautière, qui en appelle à « tout faire pour conserver Poésie et ainsi de suite ».

La pétition a plus généralement réuni 1407 signatures pour le moment.

Une refonte de France Culture

La suppression de l’émission s’inscrit plus globalement dans une refonte de la grille de 2024-2025 de France Culture, pensée par Emelie de Jong, nommée à la tête de la station en avril 2023.

Cette dernière a annoncé, dans une publication LinkedIn publiée le 15 mai dernier, « de très belles surprises », ainsi qu’un renforcement des « fondamentaux de France Culture : la littérature sous toutes ses formes, l’art, le décryptage de l’actualité et la prise de recul sur le monde qui nous entoure ».

En plus de l'arrêt de l'émission de Manou Farine, la chronique économique et sociale de Dominique Méda ne reviendra pas l'année prochaine, en attendant d'autres changements à prévoir donc.

L'année dernière, c'était Olivia Gesbert, une des figures de l'entretien littéraire et culturel de France Culture depuis 7 ans, qui n’était pas reconduite, avant de prendre la direction de la NRF.

Manou Farine, historienne de l’art et journaliste, a rejoint France Culture en 2004, où elle a d'abord co-produit Ultracontemporain, une émission dédiée à la nouvelle scène artistique française. En 2007, elle a intégré l'équipe de Minuit/Dix avec Laurent Goumarre, puis en 2009, elle a rejoint celle du Rendez-Vous, où elle s'occupait des arts visuels, de la danse et de la littérature. Elle a également contribué à la revue L’Œil et au magazine Elle.

Crédits photo : Radio France