En 2024, Montmorillon met Cécile Coulon et Timothée de Fombelle à l'honneur

Le Festival du livre de Montmorillon fait son retour du 7 au 9 juin 2024. Depuis plus de 30 ans, le Festival du Livre invite personnalités du monde littéraire, lecteurs avertis et amateurs de tout âge et de tout milieu dans cette charmante ville de la Vienne pour trois jours consacrés à la littérature d’ici et d’ailleurs.

En souvenir du Salon du Livre que Régine Deforges, écrivaine et éditrice nous ayant quittés il y a 10 ans, a implanté sur la commune en 1990, l’édition 2024 du Festival du Livre s’ouvrira sur une soirée en son honneur au Cinéma le Majestic vendredi 7 juin, à 18h30.

Après l’inauguration du festival samedi midi, le public pourra profiter de toute une palette de rencontres, ateliers et dédicaces avec près de soixante invités et exposants, et toute une programmation d’animations jeunesse.

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, deux lectures musicales et un jogging littéraire avec nos invités d’honneur, Cécile Coulon et Timothée de Fombelle. La littérature d’Asie sera également de la partie avec la présence d’éditeurs, d’auteurs et d’illustrateurs de mangas et de manhwas.

La programmation complète du Festival sera dévoilée courant mai sur le site de l'événement.