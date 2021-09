Teresa Cremisi, éditrice de Houellebecq, nommée présidente d'Adelphi

La maison milanaise ne pouvait rester trop longtemps sans une nouvelle direction, et par conséquent, une orientation stratégique. Roberto Calasso avait laissé un testament dans ses deux derniers ouvrages — Memè Scianca et Bobi, publiés en 2021. Il y racontait tout à la fois les treize premières années de sa vie, dans le premier, et dans l’autre, les raisons qui, avec le concours de Roberto Bazlen, avaient entraîné la création d’Adelphi.

Pour lui succéder, donc, Teresa Cremisi, nommée unanimement comme présidente du conseil d’administration, et pour la seconder, Roberto Colajanni, petit-neveu de l’éditeur, comme directeur éditorial, indique Il Corriere della sera.

Ce dernier travaillait dans l’entreprise depuis 2011, comme éditeur, et l’on souligne la proximité entretenue avec son oncle Roberto Calasso ces dernières années. Roberto Colajanni est le fils de la sœur de Roberto Calasso, et de l’anthropologue Antonino Colajanni. Si l’héritage semble préservé, tout regardant avec étrangeté tous les postes cumulés qu’occupa Calasso. Directeur éditorial en 1971, directeur général en 1990 et président en 1999.

D’autres mesures sont exposées, comme le passage de six à sept membres pour le conseil d’administration. Un comité exécutif a également été mis en place, composé de Roberto Colajanni, Teresa Cremisi et Elisabetta Zevi.

Quant à l’arrivée de Teresa Cremisi, son passé en France à la tête de Flammarion, avec Michel Houellebecq comme auteur majeur ou Yasmina Reza pour l'exemple, accorderait presque un blanc-seing. L'Italienne, née à Alexandrie, possède une expérience large dans l’industrie du livre en France depuis 1989 (à la direction éditoriale de Gallimard).

PDG de la maison Flammarion, jusqu’au rachat par Antoine Gallimard, elle fut également vice-présidente ce Rcs Libri jusqu’en 2012 – par la suite, les tractations commencèrent avec Mondadori, groupe appartenant à Silvio Berlusconi. Rcs finit par être repris définitivement en mars 2016, pour 127,5 millions d'euros.

Mais toute la question qui se pose est bien celle de l’incarnation d’Adelphi, que portait littéralement son créateur, fondu dans sa propre structure, indissociablement. Calasso détenait 70 % des actions de l’entreprise, avec Francesco Pellizzi et Elisabetta Zevi en actionnaires minoritaires, lègue à son épouse et ses deux fils cet autre héritage capitalistique.

Qu’il avait d’ailleurs consolidé en rachetant en 2015 les actions alors cédées en 2006 à Rcs Libri.

Crédit photo : Teresa Cremisi au centre, ActuaLitté, CC BY SA 2.0