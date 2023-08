Les États-Unis démantèleront-ils Amazon ?

À 34 ans, la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, a de la suite dans les idées. Étudiante en droit à Yale, dans le Connecticut, elle s'intéressait déjà à l'ascension spectaculaire de la firme américaine Amazon. Mais, plutôt qu'y voir un énième récit de self-made-man à l'américaine, elle la considérait comme un symbole des défaillances des lois antitrusts américaines.

Car si l'image de l'entrepreneur à succès est puissante outre-Atlantique, celle d'un État parfois interventionniste l'est aussi. Les lois Sherman, à la fin du XIXe siècle, ont ainsi marqué l'histoire de l'économie américaine, avec le démantèlement de la Standard Oil, groupe pétrolier surpuissant et en position de monopole...

Un fort intérêt pour Amazon

La Federal Trade Commission, agence gouvernementale indépendante, scrute les pratiques d'Amazon depuis quelques années déjà. En 2019, alors que le ministère de la Justice examine Google et Apple, la FTC se tourne vers Facebook et Amazon.

Lina Khan, nommée présidente de la FTC par Joe Biden en 2021, traite le dossier avec son regard particulier, qui déplait singulièrement à la firme. Citant les précédents travaux de la juriste sur les lois anti-monopoles — qu'elle juge dépassées —, Amazon avait tenté de l'écarter de l'enquête : « Elle ne peut pas appréhender des positions de défense contre des accusations d’antitrust avec un esprit ouvert », assuraient les avocats.

Peine perdue : l'agence et sa présidente n'ont pour l'instant pas renoncé, et un ultime entretien se profile, révèle le New York Times. Prévu la semaine prochaine, il réunira Khan, mais aussi Rebecca Kelly Slaughter et Alvaro Bedoya, deux commissaires, face à des cadres et avocats d'Amazon. Selon le journal, il s'agit des « dernières volontés », le moment où une firme sur la sellette peut faire valoir ses arguments les plus convaincants avant l'ouverture d'une enquête...

Une puissante pieuvre

Si les motifs exacts des plaintes que la FTC pourrait porter ne sont pas encore connus, ils devraient s'articuler autour de la marketplace d'Amazon, qui permet à des vendeurs tiers de proposer divers articles sur la plateforme. Des entretiens menés avec des utilisateurs de cette solution avaient comparé cette dernière avec des services concurrents, dont ceux d'eBay ou de Walmart.

D'après Politico, la FTC pourrait s'en prendre à certaines règles d'Amazon imposées aux vendeurs, notamment le fait de vendre au prix le plus réduit sur sa marketplace, et non chez la concurrence. Le recours aux solutions logistiques ou publicitaires d'Amazon serait aussi dans le viseur de l'agence.

Trois années d'enquête, des dizaines d'entretiens, dont ceux menés avec le PDG d'Amazon, Andy Jassy, et son fondateur, Jeff Bezos, des « millions de documents » vont nourrir la procédure, qui pourrait déboucher sur une « restructuration » de la multinationale.

Face à la puissance de la firme, qui possède désormais le studio de cinéma MGM, la chaine d'épiceries Whole Foods et propose des services d'hébergement et d'informatique à distance utilisés dans le monde entier, la FTC pourrait en effet plaider un démantèlement de cet empire, qui serait alors scindé en plusieurs entités.

La justice américaine devra toutefois se prononcer, avant toute chose. Le mandat de Joe Biden a été marqué par quelques procédures antitrust — notamment l'opposition au rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House —, mais d'autres tentatives ont échoué, comme celle qui souhaitait interdire à Meta l'acquisition d'une société spécialisée dans la réalité virtuelle.

Rappelons que, le 21 juin dernier, la FTC a porté plainte contre Amazon, l'accusant d'avoir poussé des millions de clients à s'inscrire à son programme « Prime », sans leur consentement et en parasitant les tentatives de désabonnement.

La Commission européenne s'était elle aussi intéressée aux pratiques d'Amazon sur sa marketplace, avec une enquête ouverte en juillet 2019. En fin d'année dernière, la firme américaine a signé un accord, promettant de mettre en œuvre plusieurs engagements, sous peine de lourdes sanctions financières...

Photographie : Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission, en avril 2022 (E Gillet, CC0 1.0)