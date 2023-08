Aux États-Unis, auteurs et libraires veulent la peau d'Amazon

La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) dresse le bilan, dans un rapport, de l'année 2022 pour les librairies du monde entier, ou presque. Si les commerces « ont prouvé leur capacité de résilience » lors de la pandémie, la période a été riche de défis et d'événements, avec pour conséquence des résultats « plus modestes ».