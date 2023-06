Frais de port minimum : Amazon saisit le Conseil d'État

L'arrêté du 4 avril 2023, publié quelques jours plus tard, établissait un montant minimal de tarification du service de livraison du livre, fixé à 3 € par colis de livres d'un total de moins de 35 €. Au-delà de ce dernier montant, le vendeur peut à nouveau proposer un tarif moindre, à partir de 0,01 €. Le même texte faisait entrer en application cette disposition au mois d'octobre 2023.

« L'intérêt des consommateurs »

Citant cet arrêté, Amazon annonce en contester la légalité, en ouvrant une procédure auprès du Conseil d'État pour « excès de pouvoir ». L'action de la multinationale s'appuie sur l'avis circonstancié rendu par la Commission européenne au sujet de la fixation des frais de port du livre, mais aussi sur un argument déjà développé par la firme américaine, l'effet délétère sur le pouvoir d'achat des Français.

Cette mesure soulève de nombreuses interrogations qui ont notamment été relayées par la Commission européenne. Elle va pénaliser les lecteurs, les auteurs et la lecture en général et nous appelons à faire valoir le droit dans l’intérêt des consommateurs. Cette mesure va porter un coup sévère au budget des Français et limiter leur accès aux livres à un moment où le pouvoir d’achat est une de leurs préoccupations premières. L’offre en ligne et celle des libraires sont en réalité complémentaires : près d’un livre sur deux vendu par Amazon est expédié vers des petites villes et campagnes, c’est-à-dire vers des territoires souvent dépourvus de librairies. – Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France

En octobre 2021, alors que les discussions autour du projet de loi battaient encore leur plein, le directeur général d'Amazon France était déjà intervenu. Dans une tribune, il avertissait contre les effets néfastes d'un prix plancher des frais de port du livre sur la pratique de la lecture en France. « Si une telle mesure était adoptée, elle pénaliserait la diffusion des livres sur notre territoire et la lecture en général. En effet, nous n’aurions pas d’autre choix que d’ajouter ces frais d’expédition au prix unique du livre, fixé par la loi », affirmait-il.

Librairie ou commande en ligne ?

Amazon met aussi en avant l'argument de la desserte inégalitaire du territoire français par le réseau de librairies. « Paris intra-muros compte ainsi plus de 20 % du total des librairies françaises, pour seulement 3 % de la population, et plus de 90 % des quelque 35.000 communes françaises n’ont pas de librairie sur leur territoire. Ainsi, 45 % des Français qui achètent des livres en ligne le font en raison de l’éloignement des points de vente physiques », assure la firme dans un communiqué, citant une étude de la société de sondages IFOP.

Dans la bataille de chiffres qui s'était déroulée avant l'adoption du projet de loi, le Syndicat de la librairie française opposait à ce panorama des données du Centre de recherche pour l'observation et les conditions de vie (CRÉDOC). L'organisation professionnelle rappelait que « ce sont les zones urbaines à forte densité de population qui achètent le plus sur internet. Ainsi, 61 % des Français résidant dans l’agglomération parisienne achètent en ligne et 57 % des personnes vivant dans une agglomération de plus de 100.000 habitants. »

S'appuyant sur d'autres chiffres du CRÉDOC, le SLF poursuivait en soulignant que « les diplômés de l’enseignement supérieur [...] achètent le plus sur Internet. Ils sont 78 % à faire des achats, contre 70 % pour les personnes qui ont le niveau bac et 21 % pour les non-diplômés ». Un argumentaire diffusé auprès des professionnels du livre pour défendre le projet de loi, mais aujourd'hui inaccessible en ligne.

La Commission sur le qui-vive

Le Conseil d'État dispose d'un certain délai pour rendre sa décision, mais il n'ignore sans doute pas que la Commission européenne examine aussi avec attention l'arrêté du ministère de la Culture.

« La Commission évalue actuellement l’Arrêté du 4 avril 2023. Nous ne pouvons pas préjuger des conclusions de cette évaluation. La Commission est habilitée à engager des procédures d'infraction contre les États membres en cas de violation du droit communautaire », nous précisaient les services de la CE en avril dernier.

La position de l'institution européenne vis-à-vis de la loi française restait en tout cas l'avis circonstancié publié en février 2023, très négatif et qu'Amazon ne se prive pas de citer : « En particulier, la Commission européenne dénonce une dérogation non justifiée à la législation applicable, l’absence de démonstration de l’adéquation et de la proportionnalité de la mesure proposée, ainsi que le fait qu’aucune option alternative n’ait été évaluée », déroule la firme.

Parmi les « options alternatives », la Commission suggérait une « réduction des tarifs postaux pour les librairies », une solution pour laquelle les libraires et les éditeurs indépendants, mais aussi Amazon, ont plaidé — pas pour les mêmes raisons, évidemment.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'État n'annulerait pas l'arrêté d'avril dernier, la Commission européenne pourrait donc le valider ou le frapper d'une procédure d'infraction aux règles communautaires, et saisir la Cour de Justice de l'Union européenne. Deux cas de figure se présenteraient alors : la condamnation de la France, avec une lourde amende à la clé, ou bien la modification des règles communautaires — plus improbable.

Photographie : illustration, Unsplash, Christian Wiediger