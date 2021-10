Le DG d'Amazon France défend un rôle d'intérêt public pour sauver la lecture

Quand Amazon France en vient à revendiquer les bienfaits de la loi Lang, on sourit : chacun voit midi à sa porte. Mais toute l’ingéniosité d’Amazon est de mettre le doigt où ça fait mal. Ainsi, le DG évoque les origines de la loi sur le prix unique du livre, qui garantirait « l’égalité des citoyens dans l’accès au livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire national ». Et dès les premiers mots, la confusion volontaire fait rage.

Accès ou frais de port ?

Dans la loi, l’égalité en question ne porte pas sur l’accès au livre, mais « devant le livre ». Autrement dit, sur son prix. L’accès, c’est bien là tout l’enjeu d’Amazon qui avait, par le passé, contourné subtilement la première législation empêchant le cumul de la gratuité des frais de port avec la remise de 5 %, validée par la loi.

Or, en proposant la livraison à 1 centime, Amazon mettait en œuvre une stratégie globale qui aura contraint d’autres opérateurs, Fnac en tête de liste, à s’aligner sur ce coût. L’accès, autrement dit, la livraison, c’est le sésame brandi : plus vite, toujours plus vite, toujours moins cher, voici les revendications d’Amazon.

Quitte à faire dire à la loi Lang, d’un petit mot, presque autre chose que son propos originel… Car à aucun moment le texte, lui, ne parle d'accès.

La loi relative au prix du livre, votée à l'unanimité par le Parlement, a été promulguée le 10 août 1981. Les trois objectifs poursuivis par ce texte sont : • l’égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire national ;

• le maintien d’un réseau décentralisé très dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées ;

• le soutien du pluralisme dans la création et l’édition en particulier pour les ouvrages difficiles. – Ministère de la Culture

De fait, cette notion d'égalité dans l'accès au livre existe bien, la rue de Valois en fait état, prenant en référence l’étude menée par Hervé Gaymard entre 2008-2009, et indique : « Il apparaît que l'objectif principal de la loi, permettre l’égalité d’accès des citoyens au livre, a été satisfait. » Il y a citation, et citation… ou comment détourner les propos pour servir ses intérêts. Brillant.

La sacrosainte livraison

Sauf que la réalité est plus nuancée : après un bilan en demi-teinte de la loi de 2014 (frais de port et remise), qui avait tout juste chatouillé le cybermarchand, la nouvelle tentative du législateur pour verrouiller l’acteur américain… fait de nouveau sourire.

Et c’est bien là dessus que le DG d’Amazon France enfonce le clou : une mesure qui imposerait un prix unique des coûts de livraison aura une répercussion sur les consommateurs. En commission, Géraldine Bannier (MoDem), pointait d’ores et déjà les écueils à redouter : « Il est [...] possible que cette mesure conduise à des ventes moindres ou à des reports vers d’autres marchés : peu probable sans doute vers le livre numérique, mais plus probable vers le livre d’occasion ou d’autres biens culturels, d’autres loisirs, qui ne financeront pas, hélas, les auteurs ni les éditeurs à un niveau équivalent. »

ASSEMBLÉE: la loi frais de port sera “probablement” contournée

Et de fait, imposer des frais à tous les revendeurs revient, avant tout, à diminuer légèrement les coûts pour les librairies, mais augmenter drastiquement ceux d’Amazon et consorts. Le message du DG devient alors limpide :

Si une telle mesure était adoptée, elle pénaliserait la diffusion des livres sur notre territoire et la lecture en général. En effet, nous n’aurions pas d’autre choix que d’ajouter ces frais d’expédition au prix unique du livre, fixé par la loi. Les citadins pourront certes y échapper en achetant leur ouvrage en librairie, mais pour les autres, la facture sera élevée : pour un livre de poche vendu 6,50 €, le tarif « lettre verte », c’est-à-dire le tarif postal le moins onéreux, est de 3,94 €, ce qui représente un surcoût de 61 %, soit plus de 250 millions d’euros par an de perte de pouvoir d’achat pour des millions de lecteurs français. – Frédric Duval, directeur général d'Amazon France

Et d’aligner enfin les données socio-économiques démontrant, l’IFOP comme argument d’autorité, qu’Amazon a presque une mission d’utilité publique. Ainsi, « plus de la moitié des livres achetés sur Amazon le sont par des habitants de communes de moins de 10.000 habitants, et plus du quart par des habitants de communes de moins de 2000 habitants ».

Libraires, unissons-nous !

Toujours alignant les chiffres, on apprend que « 45 % des Français qui achètent des livres en ligne le font en raison de l’éloignement des points de vente physiques. Cette proportion atteint même 81 % dans les communes rurales ».

Et pire, 25 % des personnes sollicitées par l’institut de sondage — certainement dans une étude achetée par Amazon — liraient moins. Une tragédie à laquelle la firme ne saurait, elle, se résigner : elle en oublie d’ailleurs que la lecture a été consacrée grande cause nationale par Emmanuel Macron. Une omission certainement due au fait que l’on n’a toujours pas vu l'ombre d'un début de cette vaste opération promise ?

Or, c’est un fait : augmenter les frais de port aura des répercussions sur les clients. Lesquels, habitués à une quasi-gratuité, en ont oublié que le pétrole, ou toute autre énergie permettant de livrer leurs colis, a un prix. « À l’heure où l’inflation fait un retour remarqué et où les pouvoirs publics appellent à tout faire pour l’enrayer, avons-nous besoin d’une loi qui renchérisse le coût des livres et pénalise les habitants des petites villes et des zones rurales ? », interroge Frédéric Duval.

Lequel a même une proposition, déjà réclamée par les libraires, les bouquinistes, les petits éditeurs : que l’on mette en place un tarif postal spécifique pour les livres. Un modèle qui existe « depuis longtemps outre-Rhin – qui ne pénaliseraient ni la lecture, ni le pouvoir d’achat des Français », conclut-il.

En somme, libraires indépendants et Amazon sont d'accord ?

Crédit photo : jesse ramirez/ Unsplash