Le groupe européen Embracer s'offre les oeuvres de Tolkien

Embracer Group a conclu un accord pour acquérir les droits d’exploitation du Seigneur des anneaux et du Hobbit auprès de la Saul Zaentz Company, détentrice des droits de la franchise depuis 1976. Plus tôt dans l'année, au mois de février, l'entreprise avait annoncé la mise aux enchères de ses actifs sous le nom de Middle-Earth Enterprises. Pour faire simple, Embracer absorbe donc cette dernière entité.

C’est un accord quasi historique, la société ayant été responsable de toutes les adaptations officielles de la série. Embracer Group pourra ainsi désormais adapter les œuvres de l'auteur en films, séries, jeux vidéo ou encore produits dérivés en tout genre ainsi que parcs à thème.

Pour autant, les droits des œuvres littéraires, eux, restent la propriété de la succession de Tolkien, qui comprend les petits-enfants et d'autres membres de la famille qui sont les héritiers de J.R.R. Tolkien, décédé en 1973. De même, les droits sur certaines œuvres, comme Le Silmarillion, la préquelle des histoires du Seigneur des anneaux, seraient également conservés par la succession.

Lars Wingefors, fondateur et PDG du groupe Embracer, a déclaré : « Je suis vraiment ravi que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, les franchises fantastiques les plus épiques du monde, rejoignent la famille Embracer, ouvrant ainsi davantage d’opportunités transmédia, y compris des synergies, au sein de notre groupe mondial. »

Jeux de société et jeux vidéo

Et de poursuivre dans un communiqué : « Je suis ravi de voir ce qui nous attend dans l’avenir avec cette propriété intellectuelle avec Freemode et Asmodee comme point de départ au sein du groupe. À l’avenir nous sommes également impatients de collaborer avec les détenteurs de licences externes excitants, nouveaux comme anciens, pour créer un portefeuille de droits d’exploitation de plus en plus solide. »

Parallèlement à l'achat de Middle-Earth Enterprises, le groupe Embracer a fait part de l'acquisition de 8 sociétés spécialisées dans le développement de jeux vidéo, et a ouvert une nouvelle filiale, Freemode, axée sur les jeux vidéo rétro.

Avec cette transaction, Embracer Group se retrouve à la tête des droits mondiaux de tous les films, jeux vidéo, jeux de société et autres produits dérivés tirés des œuvres de J.R.R. Tolkien. Cette annonce arrive juste avant la diffusion le 2 septembre prochain de la nouvelle série d’Amazon Prime Vidéo, Le Seigneur des anneaux : les Anneaux de pouvoir.

« Nous, à la société Zaentz, avons eu l’honneur au cours du dernier demi-siècle de gérer les droits de Tolkien afin que les fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit à travers le monde puissent profiter de films épiques primés, de jeux vidéo stimulants et de nombreuses expériences », a commenté Marty Glick, directeur de l’exploitation de la société Saul Zaentz dans un communiqué.

« Nous ne pourrions être plus ravis qu’Embracer en assume maintenant la responsabilité et nous sommes convaincus que leur groupe les mènera vers de nouveaux sommets et dimension, tout en conservant le respect envers ces grandes œuvres littéraires », a-t-il poursuivi.

Multiples projets

Pour le moment, le montant de la transaction n’a pas été dévoilé bien que l’on puisse aisément s’imaginer qu’une telle affaire n’a pas été des moins onéreuses. De même, les projets du conglomérat pour les œuvres de J.R.R. Tolkien n’ont pas été révélés.

En plus de la série Les Anneaux de pouvoir, tant attendue sur Amazon, les fans de Tolkien attendent d'autres adaptations comme le film d'animation de la Warner, Le Seigneur des Anneaux : la Guerre des Rohirrim, ou encore le jeu vidéo consacré au personnage de Gollum chez Daedalic Entertainment et Nacon.

Crédit photo : trevorklatko (CC BY-NC 2.0)