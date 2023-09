Jeu vidéo : si la vie d'un Hobbit m'était Comté

Les amateurs de l'œuvre de Tolkien apprécieront la présence de Wētā Workshop au générique de Tales of the Shire. L'entreprise néo-zélandaise a été au cœur des effets spéciaux des films de Peter Jackson, avec le résultat que l'on connait. Elle se distingue aussi dans la création de produits dérivés de la licence fantasy et d'autres monuments de la pop culture, notamment des statuettes luxueuses.

Pour son lancement dans le monde du jeu vidéo, Wētā Workshop privilégie un projet assez humble, semble-t-il. Loin des grands budgets de l'industrie vidéoludique, Tales of the Shire se présente comme un « jeu chaleureux » qui donnera l'opportunité de vivre le quotidien d'un Hobbit.

Autrement dit, selon les pronostics, un probable simulateur de ferme, sur un arrière-plan tolkienesque, avec différentes tâches à accomplir. Et pas d'Anneau unique à jeter dans la Montagne du Destin...

Tales of the Shire sera publié par Private Division (Kerbal Space Program) en 2024, sans plus de précisions pour le moment.

Le titre pourra peut-être faire oublier la catastrophe que fut Le Seigneur des Anneaux : Gollum (Daedalic Entertainment), considéré par nombre de spécialistes et de joueurs comme l'un des, si ce n'est le pire titre de l'année 2023...

Photographie : Tales of the Shire, Wētā Workshop et Private Division