Le groupe européen Embracer Group achète Dark Horse Media

Embracer Group annonce un accord pour l'acquisition de Dark Horse Media, s'offrant surtout les droits d'exploitation de quelque 300 licences, que le groupe mettra à profit pour la création de nouveaux jeux vidéo, la production de séries inédites et autres éléments s'intégrant dans une vaste stratégie transmédia.

L'achat, pour un montant qui n'a pas été dévoilé, verra 80 % des parts de Dark Horse Media achetés par le groupe Embracer, et 20 % par le PDG de Dark Horse, Mike Richardson, et le directeur des opérations du groupe, Neil Hankerson. Aucune restructuration n'est nécessaire.

Société créée en 1986 par Mike Richardson, Dark Horse avait pour ambition initiale, un peu comme Image Comics, de proposer un environnement plus sain, plus respectueux et plus rémunérateur pour les créateurs de bandes dessinées, leur laissant un peu plus de contrôle sur leurs créations. 30 ans plus tard, Dark Horse est devenu un groupe multimédia, produisant des films et des séries à partir de leurs bandes dessinées.

À travers 3 filiales, Dark Horse Comics (BD), Dark Horse Entertainment (filiale ouverte en 1989, pour les films et séries) et Things From Another World (chaine de magasins spécialisés), Dark Horse compte aujourd'hui environ 180 employés. En 2021, selon les résultats prévisionnels, le groupe devrait dégager des bénéfices d'environ 130 millions $.

« Je ne peux pas exprimer avec des mots tout l'enthousiasme que je ressens alors que Dark Horse ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Les synergies qui existent avec le réseau de sociétés du groupe Embracer laissent entrevoir de nouvelles opportunités non seulement pour Dark Horse, mais aussi pour les créateurs et nos partenaires. J'ai eu de nombreuses conversations avec le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, et je suis très impressionné par ce qu'il a fait, avec son équipe. Je dois dire que le futur de notre société n'a jamais été aussi radieux », a souligné Mike Richardson, PDG de Dark Horse.

La transaction, une fois validée par les autorités de la concurrence compétentes, devrait être finalisée en début d'année 2022.

Parmi les licences déjà exploitées par le groupe Embracer, citons notamment Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, World War Z ou encore Borderlands. Du côté des plus fameux titres Dark Horse, signalons Madman, Hellboy, The Umbrella Academy, Concrete ou encore Lady Killer.

