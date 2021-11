Enki Bilal : A l'intérieur de l'artiste

PP : Prisonnier politique ? Des mots qui résonnent pour l’auteur de bande-dessinée né dans la Yougoslavie de Tito, et qui y passa les 10 premières années de sa vie. En réalité, il s’agit de Pablo Picasso, et Enki Bilal est dans son musée parisien, dans le 4e arrondissement, comme s' il y était entré par l’entremise du rêve.

Enki Bilal propose ici, non un livre d'érudition ou d’analyse, mais une expérience sensorielle : une immersion dans certaines œuvres de Picasso pour en révéler l’intérieur. Un texte d’artiste à artiste. Un pure regard de dessinateur. Un texte impressionniste qui passe par les odeurs, les sens : l’odeur rance de la vieille peinture à l’huile d’où est sortie Goya, ou « le souffle laid de batracien » qui l’accueille, et dont on découvre par la suite qu’elle est celle du minotaure. Monstre caché au centre des labyrinthes que sont nos mondes intérieurs. « Le maître de ces lieux ». Sa face de taureau nous rappelle à l'existence occulte de Dionysos.

Cette nuit au musée nous fait découvrir ou redécouvrir certains tableaux de Picasso qui tissent la trame du texte : le Meurtre, La Femme qui pleure, La Femme au vase et Guernica. Mais également un tableau de Goya : Le Tres de Mayo (le Trois Mai). L’auteur de la trilogie Nikopol conseille d’ailleurs de se munir des reproductions de ces tableaux afin de profiter au mieux de son texte et des croquis qui l’accompagnent.

La femme qui pleure, c’est Picasso qui fait pleurer les femmes, Guernica, c’est la guerre d’Espagne, l’ombre des fascismes, le meurtre, c’est l’expression de sa liaison très profonde avec tout ce qui est négatif et démonique. Il s’est vite reconnu une parenté avec Goya. Et toujours, la toile tire sa valeur d’elle-même. Dans ce texte, Enki Bilal trouve un équilibre entre une pure description sensorielle et une recherche d’explication extérieure de l'œuvre : ce qu’il définit par le dedans et le dehors.

« Nous œuvrons sur les mêmes thèmes, nous arpentons les mêmes territoires... Toute cette emphase pour dire que notre art est perméable à la marche du monde, aux destinées souvent injustes des hommes, à la mémoire... » « Nos dedans ne seraient rien sans nos dehors. »

Enki Bilal croque avec le talent qu’on lui connaît les œuvres de Picasso, en réussissant à exprimer le double mouvement qu'il essaye d'illustrer par cette idée de l'extérieur et de l'intérieur. On le reconnaît bien dans son croquis des dictateurs : Goya avait Napoléon, Picasso, Franco, Mussolini, Hitler, et Enki Bilal, à qui pense-t-il ?

Picasso est une ombre dans le texte, même nu. Il est de dos, en train de travailler. Aujourd’hui controversé, notamment pour son comportement jugé machiste, il ne faut pas occulter la dimension principale de sa vie : dès sa prime jeunesse, il n’aura fait que peindre comme un acharné, finissant ses jours à un tableau par jour, pour mourir comme Giacometti, toujours obsédé par son art.

Picasso est également un peintre qui aura cassé la perspective, détruit les formes, sans jamais se détourner totalement du sujet, pour proposer une peinture charnelle. Ses femmes, mais également ses chevaux, ses taureaux, on les retrouve tous dans Guernica, avec le soldat. La grande photographe Dora Maar prend les photos dans le texte comme elle l’avait fait dans les différentes étapes de l'élaboration du célèbre tableau.

Un texte spontané, semblant se développer au fil de la plume. Un récit rêvé, où les situations évoluent sans saccades, comme les personnages ou les identifications. Enki Bilal est Marat ou encore un personnage de Guernica. Une belle idée est émise : et si c’était toujours la même personne qui posait à travers les siècles ?

Enki Bilal finit par sortir de cet intérieur de l'artiste, les doigts collant de la peinture rance d'où a jailli Goya.