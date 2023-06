Webtoon et édition : alliance de rêve avec le “Google sud-coréen”

La vague culturelle coréenne — aussi appelée « Hallyu » — n’a pas échappé à la maison d’édition Michel Lafon. À plus forte raison quand on connaît ses affinités avec la pop culture. Le partenariat historique avec Webedia en est l’exemple. « Compte tenu de l’effervescence de la culture sud-coréenne dans le monde et de l’inventivité de ses créateurs, nous souhaitions devenir le partenaire privilégié de Webtoon », souligne la directrice générale, Elsa Lafon.

Une longue histoire d'amour

Le groupe Naver s’est implanté en France dès 2017 avec « le véritable désir de sortir de leur pré carré », par cette expansion à l’international. La rencontre avec Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture, autour du fonds d’investissement Korelya, est décisive pour l'implantantion sur le territoire français.

Émilie Coudrat, responsable du développement de la filiale française de Webtoon, nous explique toute l’importance de Naver, « le Google sud-coréen ». Ce géant de la tech mondiale est propriétaire de la plateforme Webtoon (Web + cartoon, une bande dessinée numérique en couleurs) lancée en 2004 en Corée du Sud. Naver a aussi acquis en 2021 la plateforme d’écriture Wattpad à l’origine des succès comme Cinquante nuances de Grey ou Captive.

Le 9e Art, côté Corée

Dans un premier temps, Naver se développe dans le domaine de l’intelligence artificielle avec NAVER Labs Europe, centre de recherche basé à Grenoble, puis dans des start-ups avec la Station F. Peu à peu, la plateforme digitale Webtoon prend ses marques et s’impose. « Les Français ont une histoire très forte avec la BD franco-belge et le manga, » insiste Émilie Coudrat. Et à raison puisqu'en 2022, les deux segments représentaient un livre acheté sur quatre.

En 2019, l’application débarque dans l'Hexagone. Si les premières années sont consacrées au déploiement et à la fidélisation d’une audience, les catalogues s'enrichissent vite de créations françaises de qualité.

Pour tout les goûts

Son audience aussi féminine que masculine se concentre sur les 15-25 ans. Historiquement, la plateforme accueille des créatrices de drama et de romance s’adressant à une audience féminine. Au fil des années, la diversification des genres proposés (action, fantasy, historique) renouvelle le lectorat.

Pour Elsa Lafon, une chose est certaine : la bande dessinée coréenne a toute sa place dans le paysage éditorial français. « Le manhwa (nom donné à la bande dessinée en Corée) allie l’efficacité narrative du manga et un esthétisme raffiné et coloré. Il se situe à la lisière de plusieurs genres avec une originalité et une fraîcheur dans les intrigues proposées. En effet, il est souvent moins prévisible que les histoires issues de la culture américaine. »

La publication à l’automne des deux premières séries à succès « Marry My Husband » et « HighSchool Mercenary » vise à satisfaire l’importante communauté déjà existante sur la plateforme et lui permettra de collectionner les tomes de leurs séries favorites. Emilie Coudrat fera aussi connaître d’autres séries emblématiques issues de la plateforme digitale qui rassemble deux millions de lecteurs français mensuels.

De l'écran au papier

Comment adapter un format digital créé et pensé pour la lecture sur smartphone en série au format papier destiné à la librairie ? Sur ce point, les deux directrices sont formelles : un travail d’adaptation et le savoir-faire d’une maison d’édition sont indispensables pour promouvoir ce nouveau catalogue auprès des libraires.

L’engouement en France pour les adaptations papier des premiers webtoons existe déjà comme en témoignent les succès de Solo Leveling, True Beauty, White Blood et Bâtards.

Association basée sur le dynamisme

Plusieurs partenaires furent envisagés et rencontrés, mais WEBTOON assure avoir trouvé avec les éditions Michel Lafon l'ambition, la flexibilité et la rapidité d’exécution escomptées.

D'autant qu'aux yeux du Coréen, il devenait impératif de répondre à l’attente des lecteurs français. « La collaboration est née d’un véritable désir de s’associer et de partager notre savoir-faire sur le webtoon puis de mettre toute notre force de communication en commun afin de promouvoir nos séries » ajoute Émilie Coudrat.

Et d'ajouter : « Ce que l’on a apprécié c’est également le fait que Michel Lafon se soit toujours adressé à cette audience si particulière qui est la nôtre. Celle des ados, vieux ados et jeunes adultes. Ils s'y sont très vite intéressé, en allant chercher des influenceurs, des Youtubeurs ou encore en s’associant avec Webedia. »

La connaissance du public et l’envie de s’adresser aux jeunes générations, voici les points de convergence des deux structures. Le savoir-faire éditorial print de la maison fait écho à la diffusion numérique – WEBTOON soutiendra d'ailleurs chaque parution.

Un segment en devenir

« C’est très enthousiasmant : nous sommes à l’aube de créer une toute nouvelle collection. C’est une innovation dans le domaine de l’illustré » souligne Elsa Lafon. L'éditrice en est convaincue, la culture sud-coréenne va s’imposer aux côtés de la culture japonaise.

En outre, l’accompagnement des créateurs demeure fondamental : chaque série webtoon dispose d’un éditeur dédié. « L’objectif de l’application c’est avant tout d’accompagner les créateurs et leurs histoires afin que les plus puissantes d’entre elles puissent s’étendre au-delà des frontières de WEBTOON. Ainsi l’édition papier s’inscrit tout naturellement comme une suite logique de l’histoire des séries. »

Quant à savoir quelles séries adapter, c’est avant tout une discussion. « Nous allons bien évidemment mettre en avant les titres les plus populaires, mais pas seulement. Il y a de nombreux webcomics à fort potentiel qui méritent de sortir. Il s’agit de jongler entre nos données, mais aussi avec les choix éditoriaux des deux parties. » Tout débutera avec deux éléments phares de la plateforme : Mary My Husband et High School Mercenary.

Rester fidèle à son audience

Pour la suite, le partenariat se poursuivra comme tel et les deux groupes avanceront main dans la main pour mettre en lumière ces séries moins plébiscitées, mais à fort potentiel. Émilie Coudrat reprend l’exemple de l’importante campagne d’affichage qui met actuellement en avant entre deux titres phares, Le retour du clan Hwasan saga moins connu, mais auquel les équipes croient très fortement.

« Une des règles qui drive la mission de WEBTOON c’est avant tout la reconnaissance des auteurs. Les créateurs sont toujours inclus dans nos projets et sont rémunérés dès le début de leur création. Ils font d’ailleurs partie de ce projet, de cette collaboration », souligne la responsable de Naver en France.

L'enjeu tarifaire

Autre atout mis en avant : un tarif deux euros plus bas que la moyenne du marché. C’est un élément clé pour ce partenariat : « L’accessibilité au plus grand nombre reste au cœur de notre préoccupation. L’ambition : devenir un des leaders du marché webtoon en France et satisfaire un lectorat aussi vaste que celui du Young Adult », insiste Elsa Lafon.

Elle poursuit : « L’ambition c’est de devenir numéro un du segment webtoon en France, de satisfaire notre cœur de cible qui est beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît à l’image du lectorat Young Adult. Le tout est d’y parvenir en mettant en commun notre apport éditorial et la force de communication de notre partenaire. »

Si le catalogue coréen est riche de près de vingt ans de créations originales, l’aventure webtoon en France n’en est qu’à ses débuts, soutient Émilie Coudrat. Les créateurs français commencent à s’imposer, 12 d’entre eux sont ainsi attendus pour une mise en avant de la création made in France lors de la Japan Expo en juillet prochain. Webtoon France a pour mission de susciter de nouvelles vocations !

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)