piccoma Europe : la première application de webtoons au Japon arrive en France  

L’application piccoma Europe a démarré sa carrière voilà une semaine sur le Play Store de Google (Android), marquant un premier pas vers le marché international pour la firme. « Certains l’appellent le Netflix du manga et des smartoons. Ces derniers sont l’adaptation aux smartphones des webtoons. Aujourd’hui, piccoma est la première application qui leur est consacrée au Japon et dans le monde » nous explique Hyung-Rae Kim, directeur de piccoma Europe.

Lancée en avril 2016 au Japon, elle était la première solution de lecture sans publicité et en plein écran proposé par le marché pour les manga et les webtoons. Quelques années seulement après son lancement, Kakao piccoma est devenue la meilleure application de manga au Japon en publiant de nombreuses bandes dessinées numériques adoptant l’esthétique des webtoons sud-coréens.

Et au directeur de poursuivre pour ActuaLitté : « Cinq ans plus tard, nous étions numéro 1. Nous avons deux particularités qui font le succès de notre solution. Nous proposons tout l’univers des manga et des webtoons, et notre modèle économique est équitable et juste pour tous les acteurs. Les auteurs ne sont pas lésés avec piccoma. »

Une large ouverture éditoriale

L’application piccoma Europe propose donc des webtoons coréens, mais pas seulement puisqu’elle compte également des manga japonais qui ne sont pas encore sortis en France. Hyung-Rae Kim affirme cependant que le catalogue sera amené à s’étoffer de bandes dessinées par des auteurs locaux et d’autres pays européens : « La diversité éditoriale est un sujet important pour piccoma. Déjà en ligne, il y a par exemple des séries chinoises. À plus long terme, nous envisageons de proposer des titres français. »

Mais pour commencer, Hyung-Rae Kim explique : « Nous avons ouvert le service avec plus de cinquante séries inédites manga et smartoons. Vous retrouverez aussi des séries d’éditeurs français comme celle de Kurokawa. Et ce n’est qu’un début parce que nous avons signé des partenariats avec des acteurs majeurs et locaux qui vont nous permettre d’atteindre un catalogue plus que conséquent avec beaucoup d’inédits. »

En ce qui concerne le fonctionnement, une fois l’application téléchargée : « Nous sommes partisans du modèle de ventes à l’acte. Cela laisse une liberté totale aux lecteurs qui ne sont pas obligés de payer quand il ne consomme pas. Le lecteur paye son épisode ou son tome avec une monnaie virtuelle, le coin. »

Concernant le lancement, Hyung-Rae Kim détaille : « Nous avons opté pour un lancement en douceur avec une application qui ne fonctionne que sous Android dans un premier temps. Nous ne faisons pas de publicité pour que les premiers lecteurs testent bien la solution et puissent nous faire part de ce qu’ils en pensent pour améliorer la solution. Et déjà, ils semblent contents. »

L’application devrait être disponible sur iOS et PC au cours du premier semestre de l’année.

crédit : capture d'écran - piccoma Europe