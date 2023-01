Pinar Selek, ou la sinistre frénésie de la Turquie

Féministe, antimilitariste, sociologue, écrivaine et militante, oui. Pinar Selek, qu'ActuaLitté avait rencontrée en juin 2022, n’a en revanche rien de la criminelle que les autorités turques présentent. Le crime est ailleurs : emprisonnée et torturée, parce qu’elle réalisait des recherches sociologiques sur les Kurdes, elle est devenue la cible à détruire.

Ainsi, Ankara aura fabriqué « de toutes pièces les éléments voulus pour démontrer contre toute évidence la survenance d’un attentat, alors que tout a établi que l’explosion du Marché aux épices d’Istanbul de 1998 a été provoquée accidentellement », rétorque la Coordination européenne des collectifs de solidarité avec Pinar Selek.

Acquittée en 2014, son dossier fut renvoyé devant la Cour suprême du pays, qui prononça sa condamnation en juin 2022. Une décision qui ne lui fut officiellement communiquée que ce 6 janvier – six mois plus tard ! – et n’avait donc d’existence que dans les médias du pays.

Résidant en France depuis 2011, elle en a acquis la nationalité en 2017. Or, la relance de son procès — dont l’ouverture est prévue au 31 mars prochain — provoque un véritable chaos. « Ce procès reflète à la fois la continuité du régime autoritaire en Turquie, puisqu’il a commencé avant le gouvernement actuel, mais aussi les configurations des dispositifs répressifs mis en place en amont des élections présidentielles de juin 2023 », explique-t-elle.

Et voici que le Tribunal criminel d’Istanbul signe un mandat d’arrêt international, une procédure effarante, assurent les collectifs mobilisés pour elle. « Les élections prochaines en Turquie sont propices à toutes les diversions politiques et à toutes les manipulations », ajoutent-ils.

25 années d'acharnement

L’écrivaine Asli Erdogan, autre victime de la Turquie, avait pris la parole dans nos colonnes, pour défendre sa consœur. « D’après mes calculs, il y a environ trois mille personnes qui purgent cette peine dans les prisons turques pour des raisons politiques. » Pinar Selek endure ces parodies de procès et procédures aussi humiliantes qu’indignes depuis près de 25 ans.

L’Alliance des femmes pour la démocratie et les éditions des femmes-Antoinette Fouque ont fait parvenir à ActuaLitté un texte, véritable plaidoyer réaffirmant une fois encore leur engagement aux côtés de l’autrice et leur volonté de lutter pour sa liberté.

Nous sommes scandalisées que l’État turc et sa justice docile condamnent Pinar Selek à la prison à perpétuité ! – Quatre fois acquittée, condamnée, dans un « procès » sans nom et sans fin ! – 25 années que l’État turc poursuit Pinar Selek sur un fondement en réalité politique. – 25 années d’actes de torture et de barbarie « judiciaires ». Par des décisions iniques, l’État turc maintient une terreur contre des femmes et des hommes qui ne renoncent pas à vouloir et faire advenir avec force et courage la démocratie pour leur peuple ! Pinar Selek, sociologue, universitaire, écrivaine, est cette héroïne qui incarne la vie, la lutte, l’amour de l’humanité, la liberté, les droits des femmes et les droits humains !

Et de joindre à leur texte une lettre que Pinar Selek leur a adressée, suite à la lecture de cette décision :

« Je viens de lire la décision de la Cour suprême qui me condamne non seulement à la prison à vie mais aussi à une persécution sans fin. C’est une fausse décision qui s’appuie sur de faux arguments et des preuves falsifiées. Ce procès continue depuis 25 ans. La moitié de ma vie. Et je sais qu’il est un des indicateurs du mal organisé qui est enraciné en Turquie depuis bien plus longtemps. Il reflète à la fois la continuité du régime autoritaire en Turquie et les configurations des dispositifs répressifs. Ce jugement inique fondé sur des documents falsifiés n’est qu’une pièce des sombres dispositifs mis en place avant les élections. Quelques jours avant les assassinats des Kurdes à Paris, j’ai écrit ceci sur Mediapart : ʺL’année 2023 est prévisible. À l’occasion des échéances électorales, on verra de nouvelles explosions ou des attentats organisés par les ʺinvisiblesʺ. Les enquêtes n’aboutiront jamais, comme le complot dont je suis victimeʺ. J’y ai expliqué comment en Turquie le gouvernement en difficulté déchaîne sa violence par une stratégie de chaos et de tension qui se nourrit au sombre répertoire politique du pays. Je suis un petit point dans le grand tableau de la résistance, qui se paye au prix fort. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai résisté pour ne pas me soumettre à la domination, mais aussi, face à la répression, pour continuer à créer, à travailler sur des questions de recherche, à réfléchir profondément, de façon structurée et aussi à agir et à vivre comme une fourmi zinzine. Je vous le promets, je ne lâcherai rien. Je vous embrasse, Pinar »

L’Alliance et la maison d’édition revendique « une solidarité indéfectible avec Pinar Selek ». Et d’ajouter : « Vive les femmes et les hommes qui luttent sans relâche pour la démocratie en Turquie ! Nous sommes de tout cœur à ses et à leurs côtés, conscient⸱e⸱s que de leur liberté dépend aussi la nôtre. »

Déjà en 2013, Ankara avait rédigé une demande d’extradition auprès de l’État français et réclamait qu’Interpol la place sur une liste rouge. Deux demandes refusées, face à l’évidence d’une manipulation juridique. Ce 31 mars, une délégation européenne sera présente pour le procès, afin de la représenter.

On réécoutera, dans ce podcast réalisé en juin 2022, ses mots et ses paroles, pour se convaincre, s'il en était besoin, de l'injustice qui la frappe une fois de plus.

Crédits photo : Pinar Selek - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

