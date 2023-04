Solidarité avec Aslı Erdoğan et les démocrates en Turquie

À l’approche de l’élection présidentielle, qui pourrait mettre en cause la domination du régime autoritaire turc, celui-ci déchaîne la répression contre les écrivain(e)s, les intellectuel(le)s, les démocrates.

Alors que beaucoup d’entre eux sont contraints de vivre exilés, et/ou subissent des procès et des condamnations interminables, jusqu’à la perpétuité dite aggravée (par l’isolement), la 1re Haute Cour criminelle de Karşiyaka, vient d’interdire la diffusion du livre d’Aslı Erdoğan, Le Silence même n’est plus à toi, dans les prisons, bibliothèques publiques, écoles et autres institutions.

À lire: En Turquie, un livre d'Aslı Erdoğan interdit par la justice

La vente de ce recueil d’essais et de textes littéraires - publié en France par Actes Sud, ainsi qu’en livre audio par les éditions des femmes-Antoinette Fouque, grâce à la lecture solidaire de Catherine Deneuve - si elle reste libre en apparence, va devenir plus difficile, voire dangereuse pour les libraires turcs, exposés à des contrôles et à des saisies. C’est en fait un acte de censure quasi totale.

Indignées, les éditions des femmes-Antoinette Fouque et l’Alliance des Femmes pour la démocratie rappellent quels souvenirs tragiques sont attachés dans l’histoire à l’interdiction des livres.

Une fois de plus prise pour cible, Aslı Erdoğan alerte les démocrates : « C’est plus qu’un livre qui est menacé en ce moment. Cette décision de justice est une punition pour tous ceux qui critiquent la violence de l’État, c’est clair. Mais j’interprète aussi cette décision comme une tentative d’empêcher toutes les actions de solidarité avec les prisonniers politiques et entre les écrivains turcs et kurdes. Il s’agit d’un acte d’oppression contre la littérature qui dépasse les frontières ! » (Kedistan, 16 avril 2023).

À lire: “Aslı Erdoğan paie sa défense des droits de l’homme”

Comme nous l’avons fait en 2017, alors que l’écrivaine, avec d’autres démocrates, était menacée par un procès inique, comme nous l’avons fait et le referons lors du procès en cours de Pınar Selek, sociologue et écrivaine, nous sommes mobilisées contre cette condamnation abusive et invitons à l’action les femmes et les hommes solidaires des aspirations démocratiques du peuple turc.

De leur liberté dépend aussi la nôtre.

Solidarité indéfectible avec Aslı Erdoğan, Pınar Selek et tous les intellectuels et démocrates persécutés par l’État turc.

Crédits photo : Meg Jerrard (CC BY SA 2.0)