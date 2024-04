Incarcéré depuis 38 ans pour torture, Walid Daqqa meurt en prison

Arrêté et emprisonné depuis mars 1986, Walid Daqqa a été condamné pour avoir commandé à des membres de la cellule terroriste du Front Populaire de Libération (FPLP), dont il était membre, d'enlever, puis de tuer un soldat de Tsahal, Moshe Tamam. Le 6 août 1984, l'israélien de 19 ans a été kidnappé près de Netanya : son corps, retrouvé mutilé quatre jours après, portait des marques de tortures sur le visage, mais pas simplement.

Le rapt, initialement conçu comme une démarche pour obtenir une rançon, s'est finalement soldé par un assassinat sous les directives de Daqqa, raconte The Jewish Chronicle. Moshe Tamam, en période de congé militaire, a disparu alors qu'il rentrait à Tel-Aviv en bus après avoir rendu visite à sa petite amie à Tibériade. Ses tortionnaires auront versé dans la barbarie en lui arrachant les yeux, mutilant son corps et en le castrant, puis l'ont conduit dans une oliveraie où il fut exécuté par balle, d'après les rapports de l'époque.

La sentence initiale – une peine à perpétuité –, fut par la suite réduite à 37 ans de prison en 2012 par Shimon Peres, alors président d'Israël. Une décision qui provoqua l'indignation dans une large frange des Israéliens. Un monument en hommage à Moshe Tamam est érigé par sa famille sur la route de la plage entre Neurim et Netanya.

En 2018 cependant, tentant d'introduire des téléphones portables en prison, il écope de deux années supplémentaires, reportant sa libération à mars 2025. Selon le Club des prisonniers palestiniens, association de défense des droits des Palestiniens détenus par Israël, ses demandes répétées de libération anticipée pour raisons médicales sont restées sans réponse.

Pendant sa détention, Walid Daqqa obtint une licence et une maîtrise en études démocratiques de l'Université ouverte d'Israël, ainsi qu'un diplôme en études régionales de l'Université Al-Quds, avant d'entamer un doctorat en philosophie à l'Université de Tel-Aviv.

Il est ainsi auteur de plusieurs ouvrages qui explorent le destin politique de son peuple et la question de l’emprisonnement, parmi lesquels La bataille du camp de Jénine 2002, publié en 2004, La conscience façonnée ou la ré-identification de la torture en 2010, L'histoire secrète de l'huile en 2018, Le conte secret de l'épée en 2021 ou encore Le conte secret de l'esprit / Le retour des martyrs à Ramallah, en 2022. Sa dernière œuvre, destinée au jeune public, est Le secret du pétrole.

En 2022, il est diagnostiqué d'une myélofibrose, une forme rare de cancer de la moelle osseuse. Le Palestinien avait renié son ancienne appartenance avec le FPLP, et a toujours réfuté toutes les charges qui pèsent contre lui.

Amnesty persiste et signe

Parmi les réactions à ce décès, Lema Nazeeh, avocate et militante palestinienne, a souligné sur X pointe une grave négligence médicale.

Amnesty International avait également plaidé pour sa libération le samedi précédant son décès. Depuis l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre, Walid Daqqa aurait été soumis à des tortures, humiliations, et privé à la fois des visites familiales et des soins médicaux nécessaires, affirmait l'ONG en mars.

Erika Guevara-Rosas, directrice principale d'Amnesty International pour la recherche, le plaidoyer, la politique et les campagnes, a par ailleurs déclaré : « Il est déchirant que Walid Daqqa soit mort en détention israélienne malgré les nombreux appels à sa libération urgente pour des raisons humanitaires suite à son diagnostic de cancer de la moelle osseuse en 2022 et le fait qu'il avait déjà purgé sa peine initiale. »

Et d'ajouter : « Même sur son lit de mort, les autorités israéliennes ont continué à faire preuve d'un niveau de cruauté glaçant envers Walid Daqqa et sa famille, non seulement en lui refusant un traitement médical adéquat et une nourriture appropriée, mais aussi en l'empêchant de dire un dernier au revoir à sa femme Sanaa Salameh et à leur fille de quatre ans, Milad. La mort de Walid signifie qu'il n'a été autorisé à voir sa fille Milad qu'une fois en personne en octobre 2022, après une bataille juridique difficile. »

Un traitement du cas Walid Daqqa par l'ONG largement critiqué dans les médias israéliens, dénonçant la qualification du prisonnier condamné pour terrorisme d'« écrivain palestinien ».

En France, l'écrivaine et sociologue engagée, Kaoutar Harchi, pointe dans un post que la dépouille de Walid Daqqa ne sera rendue à sa famille qu’à la fin de sa peine, en mars 2025. Le frère du défunt, Assa’ad Daqqa, a en effet déclaré au média en ligne Arab 48 que la famille n'avait pas reçu le corps de Walid, suivant une décision du ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, connu pour ses positions suprémacistes juives. Ce dernier est formel sur sa page X : il aurait préfé que le prisonnier soit « condamné à la peine de mort pour les terroristes ».

La nièce de la victime, selon la justice israélienne, de Moshe Tamam, Ortal Tamam, a également réagi sur X, expliquant : « Mort malade, en prison, en homme pauvre et misérable qu'il est. Après avoir dirigé l'équipe qui a torturé et assassiné mon oncle, il a continué à torturer ma famille. Nous nous sommes battus avec acharnement pour le maintenir en prison, et chaque moment de lutte a porté ses fruits. Pour ma famille bien-aimée, habituée aux guerres de justice, pour le peuple d’Israël et aussi pour moi personnellement. »

En 2015, Ortal Tamam avait mené une campagne vigoureuse contre le théâtre Al-Midan de Haïfa, qui avait suscité une controverse intense avec sa pièce Un Temps Parallèle, inspirée par l'histoire de Walid Daqqa. Elle avait notamment organisé une manifestation devant ses portes, exigeant l'arrêt du financement public en raison de la représentation perçue comme glorifiant un meurtrier. La municipalité de Haïfa a réagi en suspendant son financement annuel du théâtre et en initiant une enquête sur le contenu de la pièce.

La direction d'Al-Midan avait défendu l'œuvre comme un drame fictif sans glorification du terrorisme.

La police israélienne a par ailleurs interdit toute cérémonie funéraire en son honneur et a violemment dispersé les personnes venues exprimer leurs condoléances chez le défunt à Baqa al-Gharbiyye, situé dans la partie centrale d'Israël. Un porte-parole de la police a rapporté l'arrestation de cinq individus pour « agression contre un représentant des forces de l’ordre ».

Walid Daqqa était le sixième détenu palestinien le plus âgé. D'autres purgent de longues peines, comme Marwan Barghouthi, figure emblématique de la détention palestinienne en Israël et ancien cadre du Fatah. Son incarcération à perpétuité résulte de son implication dans des attaques anti-israéliennes au début des années 2000.

Actuellement, plus de 9400 prisonniers palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, d'après la Société des Prisonniers Palestiniens. Le décès de Daqqa porte à 251 le nombre de Palestiniens morts sous la garde israélienne depuis 1967, année marquant le début de l'occupation des territoires palestiniens par Israël, selon la Commission Palestinienne des Affaires des Détenus. Depuis le 7 octobre de l'année dernière, Daqqa est le quatorzième prisonnier palestinien à mourir en détention israélienne, toujours selon la Société des Prisonniers Palestiniens.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé une offensive prévue à Rafah, au sud de Gaza, où 1,5 million de Gazaouis ont trouvé refuge, suscitant notamment l'opposition des États-Unis. Parallèlement, des négociations pour une trêve à trois étapes sont en cours au Caire, impliquant la libération d'otages et de prisonniers palestiniens, ainsi que l'acheminement d'aide humanitaire.

D'après un bilan de l'AFP au 7 octobre, 1160 Israéliens ont été tués, la majorité étant des civils, touchés par balles, brûlés vifs ou mutilés, ce qui a provoqué la riposte israélienne. Le bilan des mots côté palestiniens dépasse les 30.000 morts.

Six mois après le début de la guerre, la situation des otages détenus par le Hamas reste préoccupante, avec près de 130 personnes toujours portées disparues. Ce 9 avril, Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé envisager une proposition de trêve de six semaines à Gaza, incluant la libération d'otages israéliens. Malgré des avancées, dont le retrait israélien de certaines zones et l'envoi d'aide, les tensions persistent avec des frappes aériennes récentes. Dans un contexte où les appels internationaux pour un cessez-le-feu permanent et la libération de tous les otages se multiplient.

Crédits photo : Wafa