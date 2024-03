Gaza : des acteurs du livre manifestent devant la Foire de Londres

Ils ont par ailleurs récité une sélection de poèmes et de lettres d’auteurs palestiniens, vivants et décédés, et ont appelé leurs collègues du monde du livre à dénoncer « un génocide ». Enfin, des photographies, des illustrations et des cerfs-volants ornés de vers du poème d’adieu de Refaat Alareer, Si je dois mourir, ont été disposés sous un drapeau palestinien.

Les organisateurs invitent, dans un communiqué de presse envoyé la veille de cette action, « d'autres travailleurs du livre à appeler à un cessez-le-feu permanent et immédiat à Gaza et à offrir un soutien vocal à nos collègues et créatifs palestiniens ».

Les membres de cette coalition de travailleurs du livre « qui se sont unis, horrifiés par le génocide en cours à Gaza, pour réclamer un cessez-le-feu immédiat », défendent : « La Foire du Livre de Londres est un événement clé du calendrier de l'édition internationale et, à ce titre, a par le passé alimenté des discussions sur les événements mondiaux et leur lien avec la langue, la liberté et plus encore. Dans le vaste programme de séminaires de la Foire du Livre de Londres, il n'y a actuellement que deux sessions mentionnant la Palestine - toutes deux organisées par English PEN. »

C'est pourquoi, disent-ils, « la veillée intervient après un silence généralisé de l'industrie sur le génocide en cours à Gaza et de multiples cas de censure dans l'édition en ce qui concerne la Palestine ». Ils évoquent les 30.000 personnes à Gaza, « et beaucoup d'autres sont tuées à l'heure actuelle par la famine forcée, la déshydratation, le bombardement de toute l'infrastructure médicale, le blocage de l'aide à la région, et la décision récente prise par le Royaume-Uni et d'autres nations de suspendre davantage de financement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine ».

Et de conclure : « Il est plus important que jamais que les Palestiniens aient un espace où leurs histoires peuvent être entendues, et où nous, en tant que travailleurs de l'édition, pouvons œuvrer pour le changement et exprimer notre soutien sans crainte. »

Ce groupe de travailleurs du livre, qui se présente sur le compte X comme appelant à « un cessez-le-feu permanent, un boycott culturel et universitaire d'Israël et une Palestine libre », a demandé d'exprimer leur solidarité en utilisant les hashtags #LBFVigil, #LBF24 et #ceasefirenow, et partageant un visuel.

Parmi ceux qui ont participé au rassemblement ou affiché leur soutien à cette initiative, on peut citer la Directrice de publication chez Hutchinson Heinemann, filiale de PHR UK, qui appelle « notre industrie à trouver sa voix face à la destruction des bibliothèques, des universités, des écoles et des maisons d'édition ».

L'auteur et illustrateur anglais Rob Biddulph raconte de son côté : « J'ai eu la chance de voyager à travers le monde et de rencontrer des enfants dans de nombreux pays différents, et les enfants que je rencontre sont toujours les mêmes : heureux de nous voir, excités à l'idée de lire et pleins d'espoir pour l'avenir. Les enfants de Gaza ne sont pas différents et mon cœur se brise chaque jour lorsque je vois les informations. Étant donné que les yeux du monde des enfants sont actuellement tournés vers ma ville natale, je voulais profiter de cette occasion pour exprimer ma solidarité avec Book Workers for a Free Palestine. »

L'écrivain palestinien et britannique de Gaza, vivant à Londres, Ahmed Masoud, rend hommage à son ami mort, Refaat Alareer.

La construction d'un port à Gaza, initiée par Washington pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire, est en cours, marquant le début d'un pont maritime avec le transport des premières 200 tonnes d'aides depuis Chypre, rapporte l'AFP.

Le 12 mars, 225 camions d'aide sont entrés à Gaza, et des vivres ont été parachutés, malgré une distribution parfois chaotique et la revente de ces biens sur les marchés locaux. À Deir al Balah, des produits du programme alimentaire mondial sont vendus sur les étals, signalant une pénurie qui pousse à la revente de l'aide à des prix élevés, tandis que les appels se multiplient pour une augmentation significative de l'aide humanitaire dans l'enclave.

En outre, les tensions montent entre Joe Biden et Benyamin Netanyahou suite aux critiques du premier sur la gestion du conflit par le second, ce dernier défendant sa position et affirmant le soutien de la majorité des Israéliens. Le Premier ministre du pays d'Amos Oz maintient qu'une offensive terrestre à Rafah est cruciale pour vaincre le Hamas, avec la victoire annoncée comme imminente.

Le conflit, initié par une offensive du Hamas, a engendré la mort de plus de 31.184 morts et plus de 70.000 blessés à Gaza, selon les chiffres du ministère de la santé local. Selon des données de l'AFP, 1160 Israéliens ont perdu la vie le 7 octobre, principalement des civils, victimes de tirs, brûlures ou mutilations, entraînant une riposte de la part d'Israël.

