L'histoire sans fin, film et roman cultes, à nouveau adapté au cinéma

À première vue, Bastien Balthasar Bux n'a rien d'un héros de roman. Contrairement à eux, qui sont souvent décrits comme étant grands, séduisants et puissants, Bastien trouve refuge des averses dans des librairies sombres pour échapper à ses camarades et s'emparer de vieux ouvrages qu'il lit en cachette dans les combles de l'école... Un jour, il se sent irrésistiblement attiré vers un livre en particulier, nommé L'Histoire sans fin.

Ce récit l'entraîne dans un monde fantastique habité par des créatures fascinantes : des elfes qui chevauchent des chauves-souris sous le voile de la nuit, des Mange-Pierres, des escargots de course, des tortues millénaires, et des lions aux couleurs vives, sans oublier Atréju, le jeune guerrier intrépide, et Fuchur, le Dragon de la Fortune, son compagnon fidèle. Tous sont menacés par le Néant, une force obscure qui consomme le Pays Fantastique. Cependant, Bastien se rend compte qu'il s'est trompé sur son propre compte.

Il découvre qu'il possède, lui aussi, les qualités d'un véritable héros. Et c'est au fil des pages de ce livre que son destin lui sera dévoilé...